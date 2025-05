El hombre en la sombra que viste a la «Beyoncé española»

Gloria Salgado Madrid Sábado, 17 de mayo 2025, 19:11 Comenta Compartir

Su rostro no copa las revistas de moda, ni su nombre los titulares, pero las ágiles manos de Gustavo Adolfo Tarí han confeccionado algunos de los estilismos más espectaculares y reconocibles de Shakira, Rosalía, Karol G, Bad Gyal o Nathy Peluso. Su destreza con la aguja le ha valido el reconocimiento de la industria, siendo uno de los favoritos de figurinistas y estilistas para vestir a celebridades en conciertos, editoriales y alfombras rojas. Una lista a la que se ha sumado recientemente Melody, la representante española en Eurovisión.

Proveniente de una familia de artesanos de Torrellano, en Elche, Gustavo pasó de trabajar en sastrerías de cine mientras creaba sus propias colecciones, a fundar su empresa de diseño de vestuario de espectáculos en 2013, en Barcelona, donde los estilistas acuden para alquilar sus preciadas prendas o realizar encargos. Una de sus piezas más mediáticas fue el minivestido de espejos que lució Amaia para cantar 'Love on the Brain', de Rihanna, durante su paso por 'Operación Triunfo'. Fue considerado su mejor atuendo, y el trabajo del alicantino fue comparado con el del gran Paco Rabanne.

Un aplaudido vestido que ha sido desbancado en el imaginario popular por el estilismo de Melody en Eurovisión. Tarí, en una entrevista con este periódico, se muestra emocionado por vestir a la representante española tras haber superado la criba de RTVE. «Empecé a colaborar con ella en el Benidorm Fest, luego le he hecho prendas para algunos eventos y para el videoclip». Un hito teniendo en cuenta que es la primera vez que, para el popular concurso internacional, se escoge a «un diseñador de vestuario y espectáculo, cuando otros años siempre ha sido de moda. Y, en verdad, esto es un gran show».

Para llegar al resultado visto en la final ha sido necesario un trabajo conjunto. «Yo hago una propuesta y luego hay un director artístico que tiene que pulirla, porque es quien sabe cómo van a ser los visuales, la escenografía, todo. Luego Melody, por supuesto, y también su hermano, que es su mánager, y la estilista, Almudena Ruiz. Lo chulo para mí de este proyecto —añade— ha sido que he conseguido que todos estemos contentos. Yo he llegado a lo que he querido, el director artístico tiene lo que quiere, al igual que Melody y Almudena».

El estilismo de la actuación se resume en dos partes. El primer vestido es un diseño en seda y terciopelo con incrustaciones de cristales negro azabache, inspirado «en una diva clásica, algo más vanguardista por la silueta». Una pieza que se acompaña de un sombrero cordobés de ala ancha con cristales, aunque el protagonismo se lo lleva la cola de cuatro metros de largo por tres de ancho, «en la que —explica el artesano— he gastado cien metros de organdí». Una cola que dio algún que otro quebradero de cabeza: «Cuando tenía la mitad, en la que había usado 50 metros que ya había comprado, faltaban otros 50 metros. Y entonces, claro, fue un drama porque no encontrábamos en ningún sitio, hasta que dimos con una tienda de Sevilla que tenía del mismo fabricante. Porque si no, cambia el tono. No podíamos usar dos negros diferentes. Una casualidad que tenga que venir de la tierra de Melody», comenta Tarí.

La segunda parte, inspirada «en una diva actual, que puede ser nuestra Beyoncé, nuestra diva de aquí», se centra en un body plateado totalmente bordado a mano, fleco a fleco, piedra a piedra. Unas 15.000 en total, cosidas por él mismo. «Imagínate, he estado con el body once días en España y luego cinco días en Basilea. Mientras ella estaba actuando, yo seguía cosiendo para dar los últimos retoques».

Pese a la paliza con la cola y el body, la mayor complejidad ha sido conseguir técnicamente que «el vestido negro se lo saque en cero coma, con esas hombreras, esas caderas… Es complicado, con todas esas formas, arrancar un vestido en tan poco tiempo». Algo que ya ha hecho para otras artistas. «Si te fijas en el tour de Shakira, el primer look que lleva, de Versace, va todo unido con imanes que se los hemos cosido. Pero son imanes que, en el caso de Melody, tienen que tener suficiente fuerza para que aguanten, pero a la vez ser lo suficientemente flojos para que se puedan abrir rápido».

Pese al arduo trabajo, era consciente de que las críticas llegarían. «Criticaron a Chanel, que fue impecable. Estaba increíble», asegura, alabando el diseño de Palomo Spain. «Todo el mundo puede tener una opinión, pero si tú sabes mínimamente un poco de vestuario, sabes que aquí detrás hay un gran trabajo», dice, señalando algunos comentarios, uno de ellos «en un artículo de una revista muy famosa».