Todas las dudas de TVE

TVE sigue decidiendo qué quiere ser. Aspira a llegar a una audiencia muy amplia, pero a veces olvida su vocación de servicio público. O trata ... de camuflar como público cualquier cosa con excusas bastante pobres. En esas está la actual directiva, empeñada en atraer nuevos públicos hasta su programación buceando en territorios complicados y haciendo malabares para justificar fichajes.

Mucho se ha hablado del desembarco del equipo de 'Sálvame', a los que se les exhibe como auténticas celebridades por todo tipo de soportes. El otro día los vimos en el descanso del partido de la Copa del Rey, lo que descolocó a los aficionados y a los propios comentaristas y locutores, aunque intentaban disimular cómo podían. Pero qué sentido tenía que Belén Esteban se colase en esa retransmisión, qué tipo de televisión representa eso.

Aprovechando la llegada de lydias, kikos y patiños, TVE ha anunciado otras novedades que también son llamativas y que atienden a lógicas distintas. ¿Cuáles? Todavía no las hemos descifrado. ¿Qué falta le hacen a Jesús Cintora unos muñecos para el programa que va a presentar en el que tratarán de combatir la desinformación? En unos días saldremos de dudas. O no. No es lo único extraño en esta aventura televisiva que inicia el periodista. La productora que está detrás del proyecto es la misma que la de 'Sálvame'. ¿Con qué experiencia cuenta en el género? Que se sepa con ninguna. Pero por lo que sea la tele pública ha apostado por ellos. Más cosas. Con Cintora vuelve a casa Javier Ruiz. ¿Dónde? A 'Mañaneros'. Otra sorpresa. Porque hasta donde yo creía el magacín matinal está más relacionado con la crónica negra y rosa que con la política y la económica. Pero suponemos que querrán darle otro rumbo. ¿A dónde le conducirá? Es una incógnita. Demasiadas incógnitas para esta etapa.