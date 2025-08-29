RNE renueva su programación en Cantabria A partir del 1 de septiembre, el informativo territorial, 'Crónica de Cantabria', se integra en el diario nacional '14 Horas'

Radio Nacional de España arranca este lunes, 1 de septiembre, una nueva temporada con un giro en su programación territorial en Cantabria. La radio pública aumenta su presencia en la región con más espacios informativos y coloca su buque insignia, 'Crónica de Cantabria', en pleno «prime time» radiofónico.

El informativo regional abandona su franja habitual para integrarse en el diario nacional '14 Horas', que se emite a las dos de la tarde. Así, tras el repaso de la actualidad nacional e internacional, los oyentes podrán escuchar desde las 14.10 horas un resumen de veinte minutos con toda la información de la comunidad autónoma.

Pero el gran salto no se limita al mediodía. RNE Cantabria pasará a ofrecer un total de catorce espacios informativos diarios, entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde. Además de los boletines horarios habituales, la novedad de la temporada es un nuevo avance a las 13.04 horas y un informativo de cierre a las 19.50 horas, con el resumen de la jornada.

El espacio 'Medio Día en RNE' abre una ventana territorial con contenidos diferentes cada día de la semana

La otra gran apuesta llega con el estreno de 'Medio Día en RNE', un espacio conducido desde Madrid por Carlos Núñez que abre una ventana territorial entre las 13.30 horas y las 14.00 horas. En Cantabria, este tramo ofrecerá cada día un contenido diferente: los lunes, el deporte con Pedro Lezcano y especial atención al Racing de Santander; los martes, la riqueza arqueológica del Museo de Prehistoria (Mupac) de la mano de Cristina Dosal y Roberto Ontañón; los miércoles, la actualidad científica y universitaria con Víctor Hondal; los jueves, medio ambiente y naturaleza con Ana Saiz y Felipe González, de SEO Birdlife; los viernes, literatura con Borja Domínguez; los sábados, gastronomía con 'Comer de Oído' y los domingos, entrevistas en profundidad.

Más cercanía

Con esta reorganización, RNE refuerza su compromiso con el servicio público en Cantabria, donde lleva más de medio siglo informando. A su vez, aumenta el espacio para poder mantener informados a los radio oyentes.