El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Generación Porno' es el último programa que ha hablado de sexo en televisión. Shine Iberia

¿Volvemos a hablar de sexo?

Expertos discrepan sobre la oportunidad de recuperar los viejos formatos televisivos que abordaron el asunto en los 90 con la doctora Ochoa e Isabel Gemio mientras las infecciones de transmisión sexual se desmadran

Izaskun Errazti

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Hace 35 años Elena Ochoa ya era una figura de trascendencia mediática en España, y no precisamente por su matrimonio con uno de los arquitectos ... más prestigiosos del mundo. Lady Foster, a quien la prensa británica sigue ahora con gran interés por su labor profesional al frente de Ivorypress, una exquisita editorial especializada en el mundo del arte, era entonces simplemente la doctora Ochoa y presentaba en la televisión pública, a las órdenes de Chicho Ibáñez Serrador, 'Hablemos de sexo', el primer programa sobre un tema entonces tabú que calentó el país. El creador del archiconocido 'Un, dos, tres' volvió a revolucionar la pequeña pantalla con una fórmula que funcionó -se emitieron 42 programas- y que repitió cuatro años después con 'Luz Roja' y la misma conductora, aunque sin el sexo como tema principal la audiencia se resintió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  2. 2

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  3. 3

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  4. 4

    La nueva sede del Colegio de Enfermería de Cantabria busca «mayor cercanía con las personas»
  5. 5

    Casi un siglo a vueltas con el estadio
  6. 6

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  7. 7

    Los médicos cántabros se suman a la huelga nacional: «Son muchos años viendo como empeoran nuestras condiciones»
  8. 8

    La sede del Pctcan tropieza en la tramitación y pone en riesgo once millones de inversión en Torrelavega
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  10. 10

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes ¿Volvemos a hablar de sexo?

¿Volvemos a hablar de sexo?