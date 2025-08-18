El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jorge Piedrafita (Huesca) , Mª Ángeles Casiano (Alemania) , Cristina Rodríguez (Cádiz) y Germán Avilés (Málaga) alumnos del Aula de Oratoria. Javier Cotera
UIMP

El Aula de Oratoria se consolida como referente en La Magdalena

Sesenta participantes de toda España, docentes en su mayoría, agotaron las plazas para el curso impartido por el escritor experto en los clásicos grecoromanos

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:58

En mayo de 2017, Norbert Feher, conocido como 'Igor el ruso', asesinó en Andorra a tres personas durante un robo. Huyó y tras un accidente ... en Teruel fue capturado y juzgado. Gracias a la declaración de uno de los abogados, el jurado, en tablas sobre el veredicto, desempató y condenó al serbio a la primera prisión permanente revisable por asesinato a cuerpos y fuerzas de seguridad. «Un abogado puede saber mucho, pero si no lo sabe comunicar, no sirve de nada», dice Jorge Piedrafita, autor de aquel alegato, que participó la pasada semana en el curso de oratoria que cada año imparte Emilio del Río. Uno de los más multitudinarios del programa, también en esta edición, a la que se han sumado sesenta alumnos.

