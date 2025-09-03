El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cayetana Guillén Cuervo recibe el Premio UIMP a la Cinematografía

DM .

DM .

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:13

El acto de entrega del XVI Reconocimiento a la Cinematografía a la actriz y periodista Cayetana Guillén Cuervo (1968, Madrid) como homenaje «a una mujer que ha contribuido desde varios frentes a difundir y enriquecer la industria audiovisual del país». Será a las 19.00 horas en el Hall Real donde mantendrá una conversación con el director de cine Nacho Solana.

