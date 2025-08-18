Europa,meteorología y políticas sanitarias, a debate en las aulas

DM . Santander Lunes, 18 de agosto 2025, 14:58 Comenta Compartir

Tras una semana sin actividad lectiva, la UIMP reanuda su actividad académica el próximo lunes día 25, centrada en la situación e influencia de Europa con relación al resto del mundo, la biología, los cuidados a pacientes, la radio y la difusión, la investigación doctoral, las políticas sanitarias y la meteorología. Cinco días ponencias, debates y reflexiones que encaran la recta final –será la penúltima semana de cursos– con la presencia de habituales de esta universidad, como Josep Borrell o Cristina Narbona.

Ambos exministros participan en curso 'Quo Vadis Europa XIII: más Europa con menos América', que se celebrará desde el lunes 25 al viernes 29. El primero, ex alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (ARVP) además como director. En un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la llegada de la nueva administración estadounidense y sus consecuencias para la economía y la estabilidad mundial, el curso abordará en esta edición el posicionamiento de la UE como actor geopolítico, su contribución a la seguridad de Europa y sus relaciones con Estados Unidos, China y otras regiones del mundo. Para ello, participarán en el curso líderes políticos, profesores universitarios y expertos en las cuestiones geopolíticas más relevantes.

En los mismos días, también se desarrollará la Escuela 'XI UIMP Summer School on Integrative Synthetic Biology. La ingeniería de la biología como tecnología transformadora' que abordará las aproximaciones más actuales a la biología desde la perspectiva de la ingeniería. La UIMP acogerá además el seminario 'NeuroIA: desde las neuronas y conectadas a los engramas', dirigido por el profesor de Investigación del Instituto de Física Cantabria (IFCA) enfocado en los últimos avances en modelos y datos, así como en la definición de estrategias; y el 'Taller de meteorología básica' impartido por José Miguel Viñas y que ofrecerá nociones básicas, tanto teóricas como prácticas, de los aspectos más importantes de las ciencias atmosférica. Una formación que además permitirá a los alumnos interpretar mapas del tiempo y llevar a cabo pronósticos, también se darán a conocer los meteoros que hay catalogados, los fenómenos meteorológicos, los instrumentos de medida y las redes de observación. Además en una de las sesiones se ofrecerán las claves de cambio climático.

Entre el lunes 25 y martes 26, tendrá lugar el encuentro 'III Edición. Por la salud: los cuidados como eje vertebrador' que busca examinar los factores que han condicionado el desarrollo efectivo de los principios de Alma-Ata desde una perspectiva integradora. Su directora es la presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, María Luz Fernández, y cuenta con José Bernardo Toro Arango, 'senior Felow' del Instituto Synergos de Nueva York, asesor de la Presidencia de la Fundación Avina y miembro del Consejo Internacional del Instituto Ethos de Brasil como ponente que, en la inauguración hablará sobre el 'Paradigma del cuidado: es el momento de transformar el mundo'.

Radio y doctores

Además, del lunes 25 al miércoles 27 de agosto, el Palacio de La Magdalena acogerá el curso 'Crea tus propias historias con sonido', un taller realizado por los profesionales de Radio Nacional España en el que se abordará como se elabora un podcast y las ficciones con sonido, entre otros temas. Bajo la dirección de : Ignacio Elguero de Olavide, director de iniciativas culturales de RNE, en este curso práctico participarán también Rubén Vidal, responsable del área digital de la emisora y Mayca Aguilera, realizadora de Ficción Sonora de RNE.

Del martes 26 de agosto al viernes 29 de agosto, también se desarrollará la segunda edición de los 'II Encuentros Doctorales UIMP 2025', un espacio de intercambio y aprendizaje diseñado para participantes de nuestros programas de doctorado y para alumnos y personal académico e investigador de otras institucionales, tanto españolas como internacionales.

Bajo el lema 'De la innovación al impacto: investigación y transferencia a la sociedad', esta edición pone el foco en cómo la investigación genera valor más allá del ámbito académico, contribuyendo a la transformación social, tecnológica y económica.

Por otro lado, también tendrá lugar el 'Encuentro sobre políticas sanitarias y estado de las autonomías' que dirige el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria los días 27,28 y 29 para analizar los puntos de vista desde las distintas ópticas que las diferencias territoriales establecen, además de visibilizar la responsabilidad que la construcción del Estado de las Autonomías atribuye a las mismas. Un encuentro que aspira a constituirse en un foro abierto para que las comunidades autónomas compartan y expresen sus puntos de vista.