Juanjo Santamaría

Jazz, tarta y brindis en el 93 aniversario de la UIMP

M.Martínez

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:47

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebró este lunes su 93 cumpleaños con jazz, tarta y un brindis colectivo en el recinto de La Magdalena, sede de sus Cursos de Verano en Santander. La velada, muy concurrida, se celebró en las caballerizas del palacio.

El rector, Carlos Andradas, celebró allí el potencial y la «vocación de servicio» de esta universidad pública en presencia de sus trabajadores, de alumnos y ponentes, y de numerosas autoridades, entre ellas, el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el consejero de Educación, Sergio Silva, o la concejala de Cultura, Noemí Méndez. Todos soplaron las velas de la tarta, brindaron por la UIMP y disfrutaron del quinteto de jazz Something Cool.

