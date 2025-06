Los nuevos retos con la IA, las inundaciones y el Pacto de Toledo, a debate en las aulas

Ángela Madrazo Santander Lunes, 23 de junio 2025, 08:02 Comenta Compartir

La agenda académica de la Menéndez Pelayo viene cargada de una programación más que completa durante esta segunda semana de actividad con la celebración de 13 cursos. También se celebrará la inauguración oficial. Será el jueves a las 12.00 horas en el Paraninfo de La Magdalena de la mano de María Vallet Regí, catedrática de Química de la UCM y académica de la Real Academia de Ingeniería y Farmacia. Pero además, el programa aúna seminarios y encuentros en el Palacio. Las escuelas 'III Eunice Summer School: Applications of Artificial Intelligence' y 'II Summer School of Neurotechnology Rodriguez Delgado. Science, Medicine, Marketplace and Ethics' desde hoy lunes hasta el viernes, abordarán los retos de la tecnología desde dos ámbitos: descubrir y entender las aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) y ofrecer una visión actualizada de la neurotecnología.

La Magdalena acogerá también la tradicional cita de la Asociación de Periodistas de la Información, el 'XLII Seminario de APIE. Cuarenta años de España en la UE. Evolución de la economía española' tendrá lugar desde este lunes hasta el viernes en el Salón de Baile y analizará la transformación de España desde 1986.

También, la 'IV Escuela de verano Nanomed' tratará las cuatro áreas de nanomedicina claves en la aplicación médica. De nuevo en la salud, el 'XVIII Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente', propone formación especializada en derecho y gestión sanitaria. Así como 'Tecnología y Salud', que ofrecerá una inmersión en la tecnología para el ámbito clínico. La dependencia será otra de las grandes protagonistas con '30 años del Pacto de Toledo: balance y futuro'.

Y los encuentros pondrán la guinda a una agenda más que variada. 'El riesgo de inundaciones: perspectivas desde la gestión de las avenidas y la ordenación del territorio', hoy lunes y mañana martes, analiza los retos en mitigación de inundaciones en España. Igualmente, hasta el miércoles tendrá lugar el 'XVIII Encuentro de Policía Científica. Nuevos desafíos, nuevas soluciones'. También el sector espacial con el 'IV Encuentro sobre SmallSats. 2025: Año de definiciones estratégicas para el sector espacial' martes y miércoles. Y concluirá con el 'XI Foro de Ingeniería y Obra Pública', el 26 y 27 de junio, y 'Tendencias de la fiscalidad en América Latina' de miércoles a viernes.