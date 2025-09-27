El rector de la UIMP afronta este domingo su último acto académico mientras sopesa su continuidad El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asistirá en La Magdalena a la investidura como doctor honoris causa del Nobel Joseph E. Stiglitz

Guillermo Balbona Santander Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Sin prisa pero sin pausa, el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Carlos Andradas, confesó a El Diario Montañés que aún no ha tomado una decisión sobre la continuidad de su mandato. No obstante, precisó que no tardará en anunciar su decisión, mientras sopesa la «mejor solución» de futuro para la decana de las universidades de verano, que ha gestionado desde 2021. El final del periodo como mandatario está fechado el próximo 6 de octubre, aunque el proceso lógicamente es objeto de cierta flexibilidad en la transición entre periodos lectivos. En cualquier caso, lo que sí es seguro que Andradas afronta mañana de manera oficial su último acto académico a la espera de una respuesta que aclare la etapa inmediata.

El Hall Real del Palacio de la Magdalena acogerá la ceremonia de investidura como doctor honoris causa por la UIMP del Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia Joseph E. Stiglitz, en un acto convocado al mediodía. Según confirmó la UIMP, salvo cambios de agenda de última hora, en la sesión estará presente el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, titular de esta cartera desde hace cerca de dos años.

Los Cursos de Verano concluyeron el pasado 5 de septiembre, pero por motivos de encaje de agendas el acto protocolario del honoris causa se celebra este domingo. Precisamente el pasado mes de mayo -esa vez en Madrid-, la UIMP también invistió a la escritora chilena Isabel Allende antes de la inauguración oficial del periodo lectivo. Ya durante el curso, además, la profesora e investigadora de Bioquímica, Biofísica y Biología Estructural Eva Nogales y la escritora Irene Vallejo fueron igualmente distinguidas por la UIMP.

En principio, no se espera que en el acto convocado mañana en La Magdalena haya un anuncio sobre el mandato de la UIMP de cara a los cursos del próximo año y, por supuesto, a la gestión de las diferentes sedes de la institución. Andradas (Reus, 1956), catedrático de álgebra y exrector de la Complutense, sopesa mientras su continuidad en el cargo. El mandatario considera que tras estos años es necesario reflexionar y valorar diferentes escenarios, pasos y posibilidades que permitan consolidar el camino abierto para la UIMP, una vez superado el periodo de crisis en el que se vio inmersa desde la víspera de la pandemia.

En la clausura del Curso este mes, el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de su titular Diana Morant, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander coincidieron en pedir la continuidad del rector. El pasado mes de marzo en una entrevista con este periódico, Andradas subrayaba que este 2025 es su último año de mandato, al tiempo que consideraba «bueno» para la institución que hubiera «rotación al frente de la UIMP». Al Patronato y al Ministerio corresponden futuras decisiones, subrayó, pero el gestor académico recordaba que antes del fin de un posible segundo ciclo de gestión cumple su edad de jubilación (70 años). En el último encuentro del Patronato en agosto ya «se le pidió a Andradas que no dejara» el cargo, según desveló la alcaldesa de Santander, Gema Igual, durante su intervención en la citada sesión de clausura.

Andradas, además, al inicio del presente mes, ya afirmó a El Diario Montañés que su intención era decidir su futuro en las «próximas semanas». Este 2025 la UIMP ha acogido más de cien cursos, 1.800 ponentes y 4.600 estudiantes, lo que supuso un 7% más que el año anterior. La UIMP, dijo Andradas en la despedida de los cursos, «está hoy en mejor forma», tras «recuperar, consolidar y crecer preservando el valor de la excelencia que debe marcar siempre esta casa».