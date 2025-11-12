La última colección del pintor Eduardo Pisano se presenta en Santander La muestra reúne, desde el próxmo sábado, 25 obras del histórico artista cántabro, realizadas entre las décadas de 1960 y 1980 en París

La exposición 'Última Colección Eduardo Pisano', una muestra que reúne 25 obras del reconocido artista cántabro, realizadas entre las décadas de 1960 y 1980 en París, se exhibirán hasta 2026 en Santander. La cita inaugural será el próximo sábado, a las 12.30 horas, en el Sardinero.La exposición, comisariada por la galerista Carmen Carrión, ofrece un recorrido por «una de las etapas más personales y expresivas de Pisano, marcada por su madurez artística y su diálogo con las corrientes europeas de la época».

Las piezas expuestas proceden de colecciones privadas, lo que convierte la muestra en «una ocasión única para contemplar obras poco conocidas del artista».

Esta propuesta tiene además un significado especial, ya que se trata de la última muestra comisariada por Carmen Carrión dedicada a Eduardo Pisano, cerrando así un largo ciclo dedicado durante años y esfuerzo a ensalzar la figura de Pisano a través de un ingente trabajo y difusión de su legado en su ciudad natal Torrelavega y en el resto de Cantabria.

La muestra constituye también la última exposición del programa cultural 2025 del espacio expositivo del Gran Casino Santander, que coordina Jesús Mazón, «consolidando su apuesta por acercar al público el arte de distintos planteamientos y la obra de creadores vinculados a Cantabria». La Colección podrá visitarse hasta principios de enero de 2026, en horario de tarde, ofreciendo a los visitantes «la oportunidad de redescubrir la fuerza y sensibilidad del artista torrelaveguense en un entorno emblemático de la ciudad».

Antes de la pandemia, la Casa de Cultura de Torrelavega abrió el miércoles las puertas del 'Museo Pisano', homenaje de la ciudad a uno de sus más ilustres artistas. El coleccionista francés Eric Licoys, propietario de gran parte de la obra del pintor cántabro, ha sido el artífice estos años del 'regreso a casa' del pintor.