El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Poesía

Desde un hablar dañado

Antonio Méndez Rubio presenta su nuevo poemario 'Peor que pedir' en La Vorágine

Vicente Gutiérrez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:42

Vivimos en tiempos de colapso, amenazados por un declive energético sin precedentes, un posible resurgimiento del fascismo, un ecocidio cada vez más angustiante y por ... las consecuencias de una tragedia climática ya difícil de ocultar. Y en estos tiempos oscuros el poeta se siente tentado de explicar lo que pasa a su alrededor. De ahí que gran parte de los poetas actuales caiga en la trampa pues no hay nada más alejado de lo poético que la demanda de claridad comunicativa. Tampoco podemos obviar que el lenguaje común está siendo degradado por las redes sociales, que lo someten a la lógica de la inmediatez pero también por la irrupción de una inteligencia artificial que lo deshumanizada y mercantiliza. Ante todo eso la poesía de Antonio Méndez Rubio siempre ha asumido el reto de escapar del lenguaje cotidiano, que no lo olvidemos, es el lenguaje del poder. En realidad su poesía siempre se ha mantenido fiel a su deseo de indagación en el lenguaje, abriendo grietas inesperadas y –en el buen sentido– incomprensibles. Y me atrevería a decir que en su último poemario, 'Peor que pedir', editado este año por Pre-textos, ha intensificado ese reto. En este poemario, ajeno a toda exigencia de inteligibilidad, el lenguaje se fragmenta en hablas, el posible discurso se disgrega en diálogos inacabados, en voces que se suceden como versos-aullidos, gestos verbales de dolor o diferentes capas de pensamiento separadas a veces por los signos / y //, indicando nuevas categorías de encabalgamiento. Y así, a lo largo del poemario su voz tiende hacia un escapismo en el que la poesía amenaza con su propia ausencia, creando vacíos y silencios que hacia el último bloque del libro devienen en lugar de desvanecimiento y extinción, en salto a la propia exterioridad del lenguaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Piélagos ya tiene contratado el derribo de otras 17 viviendas en Cerrias, en Liencres
  2. 2

    Averiados los cuatro ascensores que unen la calle Castilla con la calle Alta
  3. 3

    Iván celebra su 47 cumpleaños pescando dos doradas de 3,5 kilos cada una
  4. 4 El sorprendente cambio de Jorge Javier Vázquez tras nuevos retoques estéticos
  5. 5

    La «apuesta segura» de Buruaga, en el foco de las críticas
  6. 6

    «Vengo con ganas de volver a sentirme jugador»
  7. 7

    Autransa sustituirá a Diavida en el servicio de ambulancias programado de Cantabria
  8. 8

    Los colegios retoman la normalidad y los institutos se preparan para la huelga
  9. 9

    Cinco conductores dan positivo en cocaína en Santander en la tarde-noche de ayer
  10. 10

    Alsa y Maiz competirán con Autransa por el servicio de ambulancias que dejará Diavida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Desde un hablar dañado