Victoria, Juan y Vicky, cruce de caminos

Bajo el epígrafe '1 a 3 en los estudios: Victoria Civera, Juan Uslé y Vicky Uslé' el encuentro tiene algo de inédito por discurrir fuera ... del hábitat natural de los tres artistas. Y de insólito por coincidir en un mismo espacio fuera de lo familiar y lo expositivo para intercambiar sensaciones, opiniones e historias. Algunas compartidas en el pasado, otras cómplices, todas integrantes de unas trayectorias que han forjado caminos, encrucijadas y momentos clave en sus respectivos relatos de artistas. La cita tendrá lugar, a las 19.00 horas, en el Hall Real del Palacio de La Magdalena, con entrada libre.

Dentro del ciclo de charlas o conferencias del programa cultural de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en este caso en el mismo escenario donde se desarrollan las veladas poéticas, padres e hija, pintores los tres, confrontan de alguna manera territorios compartidos y muchos otros diferenciales, entre distancias y elecciones que no comportan afinidad. Todos, en cualquier caso, entre trayectos de ida y vuelta, entre Saro y Nueva York, con ciudades fetiche de recuerdos y vivencias (Santander, Valencia...) y fechas, exposiciones, ferias, inquietudes generacionales y espacios, más allá de sus estudios, donde su obra ha crecido y se ha expandido públicamente. La cita en La Magdalena es también fruto de un contexto de coincidencias y de comparecencias perseguidas, algunas aplazadas, otras ya celebradas. Vicky Uslé ha inaugurado la temporada expositiva de la Sala Robayera. Juan Uslé expone desde hace apenas dos semanas en el Palacete del Embarcadero su 'Breathing Bay', en colaboración con la Autoridad Portuaria y la UIMP, en una muestra que precede a su antológica de otoño en el Museo Reina Sofía. Y Victoria Civera madrugó y el pasado año regresó a los espacios portuarios para exponer su obra en la Nave Sotoliva. En su encuentro de hoy se leerán textos cortos que responden a su escritura cruzada. Habrá por supuesto imágenes, preguntas y reflexiones en un guion que busca abarcar tiempos y espacios, biografías, nuevos caminos y proyectos.

Victoria Civera (Puerto de Sagunto, 1955) es una de las artistas españolas más relevantes de las últimas décadas. Ha venido desplegando una obra abierta y heterogénea, que ha eludido modas y que trasciende cualquier clasificación En su creación conviven la pintura, la escultura, la fotografía, el vídeo y la instalación.

Juan Uslé es uno de los pintores españoles contemporáneos más representativos y reconocidos del panorama artístico internacional. Si bien su pintura suele enmarcarse en la llamada 'Nueva Abstracción', la obra va más allá de las categorías y su férreo inconformismo convierte la práctica de la pintura en una búsqueda única y absolutamente personal. Esta es una de sus temporadas más importantes. En La Magdalena los cursos están presididos por el cartel que diseñó y varias de sus pinturas se exponen en lugares de tránsito del Palacio.

El trabajo de Vicky Uslé cuestiona y celebra las posibilidades e incertidumbres del medio, ilustrando de manera pasional e inteligente las cualidades esenciales de la pintura y su construcción, su belleza e imposibilidad. En su obra, pintura, fotografía y vídeo dialogan y son esencia de una naturaleza propia que emana de los conceptos de paisaje-jardín, memoria y maternidad. Su actual muestra destila riesgo y un giro fuera de cualquier tentación acomodaticia.

Para encauzar el debate y el tono del encuentro, también el planteamiento de cuestiones como la identidad artística, la inmigración y el arte, lo femenino, el machismo y paternalismo..., la cita contará con Mónica Carballas, buena conocedora desde hace más de dos décadas de Uslé y su mundo. Carballas (Madrid, 1971) vive y trabaja en Cantabria desde 2009. Es doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo. Entre 1999 y 2009 trabajó como coordinadora de exposiciones en el Reina Sofía. Fue, junto a Juan Riancho y Rubén González, una de las responsables de la exposición 'Punctum imaginario' de Civera.