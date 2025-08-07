El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Vicky Uslé, Victoria Civera y y Juan Uslé en el Palacete. Raúl Lucio

Victoria, Juan y Vicky, cruce de caminos

La UIMP organiza en el Hall Real del Palacio un encuentro con la familia de creadores, bajo el título '1 a 3 en los estudios', coordinado por Mónica Carballas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

Bajo el epígrafe '1 a 3 en los estudios: Victoria Civera, Juan Uslé y Vicky Uslé' el encuentro tiene algo de inédito por discurrir fuera ... del hábitat natural de los tres artistas. Y de insólito por coincidir en un mismo espacio fuera de lo familiar y lo expositivo para intercambiar sensaciones, opiniones e historias. Algunas compartidas en el pasado, otras cómplices, todas integrantes de unas trayectorias que han forjado caminos, encrucijadas y momentos clave en sus respectivos relatos de artistas. La cita tendrá lugar, a las 19.00 horas, en el Hall Real del Palacio de La Magdalena, con entrada libre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Castro Urdiales
  2. 2 Renfe pone en marcha dos nuevos trayectos entre Santander y Madrid, uno en cada sentido
  3. 3

    La luminosa historia del Rayo Verde
  4. 4

    El Racing compite por Vilarrasa
  5. 5 El TUS pondrá buses lanzadera gratis hasta la Virgen del Mar para los conciertos de agosto
  6. 6 La patrona de los pasiegos está de 35 aniversario
  7. 7 La Feria de Artesanía de Santander abre sus puertas hasta el 17 de agosto
  8. 8

    Gema Igual defiende el parking de caravanas de Mataleñas: «Ahora no hay control»
  9. 9

    La venta de viviendas se dispara en Cantabria un 41,7% en junio, el mayor crecimiento de todo el país
  10. 10

    Comillas tira la toalla con Fuente Real y busca alternativas para no perder el dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Victoria, Juan y Vicky, cruce de caminos

Victoria, Juan y Vicky, cruce de caminos