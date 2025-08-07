El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El gran pianista húngaro es director, pedagogo y conferenciante. Nicolas Brodard

El vínculo natural del piano con el FIS se reabre con el legendario András Schiff

El maestro, en el recital que inicia un intenso fin de semana, anunciará sobre el escenario las obras que interpretará, en función de la sonoridad, con una breve explicación

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

En su libro 'Musik kommt aus Stille' ('La música nace del silencio', 2020), el pianista András Schiff comparaba la confección de un programa de concierto ... con el arte de la cocina. Según esos términos, su comparecencia mañana viernes en la cita que abre el ciclo de piano del Festival Internacional de Santander, en esta 74 edición, el programa se asemejará a un menú a ciegas: «Cuando vamos a un restaurante que tiene un chef que conocemos y que nos gusta, confiamos en él. Dejamos que arme el menú como él le parezca mejor.

