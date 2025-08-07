El vínculo natural del piano con el FIS se reabre con el legendario András Schiff

En su libro 'Musik kommt aus Stille' ('La música nace del silencio', 2020), el pianista András Schiff comparaba la confección de un programa de concierto ... con el arte de la cocina. Según esos términos, su comparecencia mañana viernes en la cita que abre el ciclo de piano del Festival Internacional de Santander, en esta 74 edición, el programa se asemejará a un menú a ciegas: «Cuando vamos a un restaurante que tiene un chef que conocemos y que nos gusta, confiamos en él. Dejamos que arme el menú como él le parezca mejor.

El chef sabe mejor que nadie lo que hay en la cocina y lo que es más fresco, la pesca del día. No soy un principiante y el público me conoce. Podrán discutirse las interpretaciones, pero no la calidad de la música. Siempre va a haber Bach, Bach puro, nunca transcripciones. Y Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn y Brahms. A veces Janacek y Bartók. Liszt o Rachmaninov: nunca. Tampoco Stockhausen. Para eso, hay que ir a otro restaurante». Y en aquella declaración de principios, un anexo no menos significativo: «e necesita una guía, algo de información. Es mucho mejor si lo hace el propio intérprete antes que dejarlo en manos del autor de programas de mano. Durante el concierto, el público debe escuchar la música y no estar leyendo los programas».

Agenda del FIS Mañana viernes. Sala Argenta. Recital de piano de Sir András Schiff. A las 20 horas.

Marcos Históricos. Conciertos en Somo Loredo y Viérnoles (hoy 7 y mañana 8, respectimente) a cargo del violinista Jaime Naya y la pianista Eda Seviniş.

Hoy jueves. Auditorio del Centro Botín con el cuarteto de saxofones Kebyart. (20 horas).

El pianismo legendario de Sir András Schiff abre el vínculo consustancial de la historia del FIS con este instrumento. Mañana en la Sala Argenta, conforme a lo mencionado interpretará en solitario composiciones de Bach, Haydn, Mozart, Schubert, o Beethoven, de acuerdo a la sonoridad. El maestro irá anunciando sobre el escenario las obras que interpretará con una breve explicación. El pianista húngaro (1953) protagoniza un intenso fin de semana que se completa con la presencia el domingo, día 10 de la Orquesta NCPA de China, residente del Centro Nacional de Artes Escénicas de Pekín. Desde su fundación en 2010, la orquesta se ha consolidado, rápidamente, como una de las más audaces y dinámicas del país. En Santander la formación tendrá como director a Myung-Whun Chung.

Después de haber colaborado con las más prestigiosas orquestas y directores por todo el mundo, Sir András Schiff centra principalmente su actividad en recitales a solo, o proyectos especiales donde toca a la vez que dirige. Desde 2004 ha interpretado la integral de las 32 sonatas para piano de Beethoven en orden cronológico en más de 20 ciudades. Su CD del ciclo completo para el sello ECM grabado en directo en la Tonhalle de Zúrich recibió excelentes críticas.

En los últimos años, sus interpretaciones de Bach se han convertido en cita anual en los Proms de la BBC. También, Sir András Schiff se presenta regularmente en festivales como el de Verbier, Salzburgo o Baden-Baden. Asimismo, dirige un festival en el Teatro Olimpico de Vicenza (Italia).

Ampliar La pianista Eda Sevini. FIS

Hoy jueves, como se anticipó el cuarteto de saxofones Kebyart abrirá la programación que el Festival presenta en el Auditorio del Centro Botín con el programa 'Fantasías'. Ya dentro de la sección Marcos Históricos, el violinista Jaime Naya y la pianista Eda Sevinis centran las citas previstas en el Santuario de Nuestra Señora de Latas hoy jueves y en la Iglesia de San Román de Viérnoles mañana.

Ampliar El violinista Jaime Naya. Manuel Macias Barba

En este concierto se interpretarán obras clásicas como la Sonata para violín y piano en si bemol mayor, KV 378 de Mozart y la Sonata para violín y piano en re menor n.º 2, op. 121, de Schumann, junto a joyas del repertorio nacional como las 'Siete canciones populares españolas' de Manuel de Falla o creaciones de nuevos compositores, con la Sonata para violín y piano, 'Death and spring', de Marc Migó.