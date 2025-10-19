El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Retrato de Concha Espina, autora de 'La esfinge maragata'. Fue propuesta como candidata al Nobel en tres años consecutivos 1926- 28. Archivo familiar

Una visión panorámica de Concha Espina acercará las múltiples aristas de su vida y obra

La exposición 'Querer, saber, poder', que organiza el Parlamento y Universidad de Cantabria, recuerda a la escritora desde noviembre al cumplirse 70 años de su muerte

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Visibilizar y proponer una «lectura actualizada de la trayectoria y la obra de un referente insoslayable de la literatura montañesa, española e hispanoamericana de la ... primera mitad del siglo XX»: la escritora Concha Espina, es el objetivo de la muestra que se inaugurará este otoño en Santander, tras varios meses de preparativos. Bajo el epígrafe 'Querer, saber, poder', la propuesta se enmarca dentro del convenio de colaboración establecido entre el Parlamento y la Universidad de Cantabria (UC) con el objetivo de organizar actividades de carácter académico y cultural en nuestra región.

