Una visión panorámica de Concha Espina acercará las múltiples aristas de su vida y obra

Visibilizar y proponer una «lectura actualizada de la trayectoria y la obra de un referente insoslayable de la literatura montañesa, española e hispanoamericana de la ... primera mitad del siglo XX»: la escritora Concha Espina, es el objetivo de la muestra que se inaugurará este otoño en Santander, tras varios meses de preparativos. Bajo el epígrafe 'Querer, saber, poder', la propuesta se enmarca dentro del convenio de colaboración establecido entre el Parlamento y la Universidad de Cantabria (UC) con el objetivo de organizar actividades de carácter académico y cultural en nuestra región.

La muestra, dirigida por el Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad, desde su Área de Exposiciones, supone uno de los hitos del convenio de colaboración que Parlamento y UC firmaron el pasado año para el desarrollo de actividades. La exposición sobre la autora cántabra, más el ciclo de conferencias vinculado a la exhibición, es uno de los proyectos más importantes por su envergadura y por el trabajo de investigación y relectura que de la figura y obra de Concha Espina se está realizando. Su objetivo es mostrar «una visión no solo completa sino también actualizada de su vida y obra, y de la transcendencia de esta en varios ámbitos», según subraya la vicerrectora Rebeca Saavedra. Esta recuerda que «una de las conferencias se celebrará en Torrelavega, en línea con la política de descentralización progresiva de la actividad cultural que el Vicerrectorado de la UC está promoviendo.

La muestra En datos. Concha Espina 'Querer, saber, poder'. Organiza: Parlamento de Cantabria y Universidad de Cantabria (Vicerrectorado de Cultura y Transferencia a la Sociedad, Área de Exposiciones). Del 4 noviembre al 31 enero 2026.

Patio del Parlamento La inauguración tendrá lugar el día 4 a las 12 hora. La muestra se completa con un ciclo de conferencias y visitas guiadas, previa cita.

La «complejidad de la biografía humana y literaria de Concha Espina y del tiempo que le tocó vivir aconseja brindar al público una visión panorámica y ponderada de las múltiples aristas de su vida y obra». Para ello, la configuración de la muestra ha sido encomendada a un equipo de comisarias con una solvente trayectoria investigadora, como son Cristina Fernández Gallo y Rebeca Rodríguez Hoz, que han contado con el asesoramiento de la directora del Aula de Letras de la UC, Macarena García-Avello Fernández-Cueto, y con la ayuda técnica de Edurne Elizalde como documentalista. Es una propuesta que recoge, por tanto, un trabajo de documentación e investigación sobre la vida y obra de la escritora cántabra, a través de dieciséis paneles que combinan fotografía, documentación y textos elaborados por las comisarias de la cita expositiva.

Cuando se cumplen 70 años de su muerte, conviene rememorar la contribución de la escritora y periodista cántabra a los desarrollos intelectuales y artísticos de la Edad de Plata de la cultura española. 'Querer, saber, poder', lema de su novela 'Aurora de España', pone el foco sobre una de las grandes aportaciones de Concha Espina al legado cultural y social de ese periodo crucial de nuestra historia reciente: la conquista de la ciudadanía femenina. La autora defendía la igualdad, el acceso a la educación de las mujeres y sentía gran preocupación por los más desfavorecidos.

Ampliar Concha Espina vota en las primeras elecciones. Clara Campoamor le ayuda a depositar el voto. 1933.

Concha Espina (1869-1955) alcanzó fama internacional y consiguió vivir de la literatura con una creación literaria extensa que suma cerca de cuarenta novelas. Escribió de manera incesante durante más de 50 años, de novela a relatos breves, poesía, drama y biografías, paralelamente a su actividad periodística. No obstante, la autora de 'Mujeres del Quijote' ha caído en el olvido en numerosas ocasiones. En este sentido, el proyecto busca contribuir al conocimiento de su polifacética figura, de modo que el discurso expositivo combina texto y material gráfico en una serie de paneles que insertan la trayectoria vital y literaria de la novelista santanderina en su contexto histórico-político y cultural, prestando atención a su participación en los grandes debates y convulsiones de su tiempo.

Por su parte, la directora del Área de Exposiciones UC, Nuria García, la muestra recorre temas «de gran interés histórico y literario, como el posicionamiento de Concha Espina dentro de la Edad de Plata de la cultura española, su visión de la polémica feminista, el problema de España tras el desastre del 98, o su relación con otras intelectuales coetáneas como Carmen de Burgos».

Ampliar Concha Espina y su hija Josefina. La Esfera (Madrid). 17 de enero de 1920. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España

El proyecto cuenta con la colaboración de varias instituciones y colecciones, tanto públicas como privadas, de dentro y fuera de Cantabria, así como la ayuda recibida por parte de la familia de la autora, que han contribuido en la elaboración del discurso expositivo. La muestra se postula como una ocasión única de conocer de primera mano la vida y obra de la escritora. Cabe recordar que la UC en su Colección 4 estaciones ya reivindicó a la autora de 'El metal de los muertos'. Cristina Fernández Gallo, que participará además en el ciclo de conferencias (ver anexo), autora de la tesis, 'Narrativa extensa de una novelista que quiso ser poeta', fue la artífice de la edición y estudio preliminar de 'Agua de nieve', primera novela de Concha Espina en la que tomaba como protagonista a una mujer, después de la que fue su primera obra La niña de Luzmela. 'Agua de nieve' precede en el tiempo de su composición y publicación, además, a 'La esfinge maragata', novela que, en la fusión de lo individual con la problemática social en la que se ve envuelta la protagonista, otorgó gran fama internacional a su autora, que obtuvo con ella el Premio Fastenrath.

En 2019, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de la autora de 'Altar mayor', se editó su obra poética completa en la editorial Torremozas, 'Poesía reunida. Concha Espina', en edición de Fran Garcerá. Además de sus poemarios 'Mis flores' (1904), 'Entre la noche y el mar '(1933) y 'La segunda mies' (1943), se incluyeron los poemas que la escritora publicó en prensa, en alguna de sus novelas y dos poemas inéditos que Concha Espina dedicó a sus nietas. Además de la introducción de Fran Garcerá, contó con un anexo fotográfico con interesante material inédito.