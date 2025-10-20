La Vorágine supera los 50.000 participantes en las actividades culturales organizadas desde sus inicios

DM . Santander Lunes, 20 de octubre 2025, 19:47 Comenta Compartir

La asociación cultural La Vorágine superó la semana pasada las 50.000 asistencias acumuladas en las 1.697 actividades que ha organizado a lo largo de sus doce años y medio de historia, desde que arrancara el 24 de abril de 2013.

Entre esas casi 1.700 actividades, La Vorágine ha programado 464 presentaciones de libros, 18 presentaciones de editoriales, 99 talleres o encuentros de desaprendizaje, 65 conciertos y 20 exposiciones en diferente formato, entre otras.

Un 20% de la programación de esta librería asociaciativa se ha realizado en espacios fuera del centro de cultura crítica de la asociación, como parte de la colaboración de La Vorágine con otros colectivos u otros espacios públicos de Santander, Torrelavega o Ribamontán al Mar, entre otros municipios.

El colectivo calcula que la inversión en la programación cultural ronda los 220.000 euros, de los que solo el 25% han procedido de proyectos presentados a convocatorias públicas.

«La programación cultural es la columna vertebral de nuestro proceso, que busca generar espacios donde la cultura deje de ser espectáculo o consumo para convertirse en una posibilidad de pensamiento crítico», explica Carmen Alquegui, miembro de la asociación. Y en este mismo sentido, maría Abascal apostilla que «el grueso de la inversión en el programa de cultura crítica tiene su origen en la gestión de La Vorágine, el apoyo de las personas aliadas de la librería y de donaciones puntuales de ciudadanas y ciudadanos».

Otra parte de las actividades ha sido subvencionada a través de diferentes convocatorias, como la que acaba de ser aprobada por la Fundación Santander Creativa dentro de la propuesta 'Tan Cerca'. Se trata de 'Ni tan lejos, ni tan cerca. Un tríptico sonoro sobre arquitectura, urbanismo y ciudad en Santander, Logroño y Bilbao', en el que participan La Vorágin, la oficina de innovación urbana de Bilbao Urbanbat y la asociación de Logroño Taller enBlanco.

Algunas de las autoras y autores que han pasado por La Vorágine en estos años han valorado este trabajo. en una nota de prensa, la librería recuerda las palabras de la novelista Edurne Portela: «La Vorágine es mucho más que una librería, es un espacio donde se genera, comparte y difunde cultura. Diría más: es un espacio donde se vive cultura». O las de la cantaora Rocío Márquez que considera que este espacio «es un pulso cultural en Santander, donde laten las voces incómodas y la memoria insumisa. Más que librería, es un refugio colectivo que demuestra que la cultura puede ser raíz de cambio y espacio de libertad». La escritora Marta Sanz cree que en este espacio « la cultura no se interpreta como guarnición del filete, sino como catalejo y microscopio para observar críticamente la realidad».

María Ángeles Pérez López, Premio Nacional de la Crítica, escribe: «La Vorágine es una librería y un modo de ser y estar en el presente. Una constelación que mira al mundo. Genera diálogos que quedan resonando en quienes no tenemos la suerte de vivir cerca pero sí hemos podido sentir su modo de establecer vínculos y propiciar las reflexiones más necesarias. Celebro su dimensión crítica, su vocación comunitaria y asociativa, su cálida proximidad y su modo de conjugar los verbos y la vida en tiempos de agónica deshumanización».