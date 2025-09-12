Attaoui, en la gran cita del año

Japón acoge desde mañana y hasta el 21 de septiembre un Mundial tardío que ha obligado a los atletas a hilar fino para llegar en ... las mejores condiciones a la gran cita del año. Entre las grandes estrellas y la nutrida delegación española, que asciende a 56 atletas, Mohamed Attaoui.

Sábado 13 Peso y fondo para abrir boca

En la zona de lanzamientos el tres veces campeón olímpico Ryan Crowser, recién salido de una lesión afronta su reto más complicado frente al italiano Fabbri y el dos veces campeón mundial Joe Kovacs. A las 14.30, Beatrice Chebet, plusmarquista mundial de 5.000 y 10.000 y doble campeona olímpica, aspira a los dos títulos.

Domingo 14 Llega la hora de la velocidad

El programa arranca con el maratón femenino (1.00) e incluye la final de disco femenino (12.10) con la campeona olímpica Valarie Altman. En la longitud femenina (13.40) Tara Davis es la favorita en una cita sin la española Ana Peleteiro , los 10.000 metros masculino (14.30). En la final de 100 metros (15.20) habrá que ver si Noah Lyles recupera su mejor versión o si Kishane Thompson confirma su dominio de 2025.

Lunes 15 de septiembre El vuelo de Duplantis

La jornada arranca con el maratón masculino (1.00) y tiene a Armand Duplantis como principal protagonista en el estadio (13.10 horas). Destacan las finales de martillo femenino (14 horas), con el duelo entre Brooke Andersen y Camryn Rogers; los 3.000 obstáculos (14.55), con Soufiane El Bakkali buscando su tercer oro, y 100 metros vallas femenino (15.20), con el cara a cara entre Masai Russell y Danielle Williams.

Martes 16 Attaoui corre las series

Faith Kipyegon tiene la oportunidad de igualar los cuatro títulos de Hicham El Guerrouj en los 1.500. En 110 metros vallas Grant Holloway buscará también el póquer, pero la atención cántabra estará a las 12.35 (hora española) en las series de 800, con Attaoui en liza.

Miércoles 17 Ingebrigtsen se pone a prueba

Llegan los 1.500 (15.20 horas) Jakob Ingebrigtsen, recién recuperado de su lesión en el talón de aquiles, se pone a prueba en una competición muy abierta. El neerlandés Niels Laros se ha mostrado intratable y el francés Azeddine Habz llega con la mejor marca de la temporada (3.27.48). Además Katie Moon y Miltiadis Tentoglou defienden título en pértiga (13.10) y longitud (13.50), respectivamente.

Jueves 18 Duelo de estrellas

Yulimar Rojas vuelve al escenario donde batió en 2021 el récord mundial de triple salto (13.55) tras superar una rotura del talón de aquiles y sin haber competido en toda la temporada. También quiere ser protagonista Sydney McLaughlin, que ha renunciado a correr el 400 metros vallas, donde es plusmarquista, para pelear por el oro en los lisos (14.24 horas).

Viernes 19 La hora de los vallistas

Los 400 metros vallas (14.15) y las finales de 200 metros (15.06 horas) copan el protagonismo. Karsten Warholm es el plusmarquista mundial y Femke Bol tiene la oportunidad de sumar su segundo título. En los 200, muchas veces revancha de los 100, Noah Lyles busca su cuarto cetro, pero Letsile Tebogo ya le batió en París.

Sábado 20 Attaoui aspira a otra final

Beatrice Chebet y Faith Kipyegon se medirán en, antes de que a las 14.50 (hora española) arranque la final de los 800 metros, donde Emmanuel Wanyonyi, Marco Arop y Djamel Sedjati prometen espectáculo en una carrera en la que espera estar Attaoui, quinto en París.

Domingo 21 Cierre con una buenos 5.000

Nueve finales el último día: altura y 800 femeninos (12.30 y 12.35) antes de que Ingebrigtsen plante cara a la armada africana en los 5.000. El decatlón y los relevos darán cerrarán el Mundial.