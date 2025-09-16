Attaoui inicia el asalto al Mundial

«No me pongo límites. Lo que no quiero es un cuarto puesto. El año pasado fui quinto en los Juegos Olímpicos y quiero pasar ... de ese puesto al podio». Este era el mensaje que lanzaba Moha Attaoui inmediatamente antes de partir hacia Japón

Cuando haca cuatro años el Estadio Olímpico de Tokio acogió los Juegos de 2020, esos que se celebraron en 2021, era solo un chaval del Barrio Covadonga que a punto de cumplir los veinte años entrenaba en las pistas de Sniace y se escapaba de cuando en cuando a Santander para hacerlo en el Complejo Deportivo Ruth Beitia. Ahora, cuatro años después, aspira a tomar el relevo de la santanderina y convertirse en el segundo cántabro en conseguir una medalla mundial.

Quizá su mundial sea el próximo, pero sus buenas marcas y su quinto puesto del año pasado en los Juegos de París permiten imaginar la sorpresa. El asalto mundialista del torrelaveguense comienza hoy. A las 12.35, en horario español (hay siete horas de diferencia respecto a Japón) comienzan las series eliminatorias de los 800 metros.

Attaoui, plusmarquista español con su 1.42.04 de 2024, llega este año con una mejor marca de 1.42.73. El mejor registro del año lo ha marcado Emmanuel Wanyonyi con 1.41.44, una marca que el cántabro, que ha demostrado un excelente momento de forma en la Diamond League, tiene en sus piernas. Y sabe competir. Aquel quinto puesto en los Juegos de París se fraguó en una rápida final en la que no se arrugó ante atletas mucho más veteranos y en la que superó su plusmarca personal al parar el cronómetro en 1.42.73.

El reto es enorme porque la competencia es extrema en una distancia que vive una generación de talentos. De hecho, su excelente plusmarca de este año es 'solo', si se puede utilizar este adverbio, la duodécima mejor del mundo. Pero unas clasificatorias y, sobre todo, una final, no se deciden solo por macas, sino también por el modo de competir. Y aquí es donde más seguro se siente. Máxime tras la confianza ganada este año.

«Voy a por todas. El año pasado estaba bien pero no iba pensando en grandes cosas, pero este año todo lo contrario. Voy a Tokio pensando en grande porque me veo un atleta más hecho, más maduro y que compite mejor», decía la semana pasada justo antes de partir hacia Japón. Como sus adversarios, ha organizado toda su temporada con vistas a llegar en su pico de forma en septiembre, con los que está en condiciones incluso de mejorar su récord de España en una hipotética final muy rápida.

La ausencia del estadounidense Josh Hoey deja más abierta la lucha por el podio a la vez que consolida el favoritismo de Wanyonyi. Ha sido casi el único que ha puesto en duda la hegemonía del keniano, pero no estará hoy en las series clasificatorias. Sí Attaoui, Mariano García y David Barroso, los tres representantes españoles en ausencia de Elvin Josué Canales.