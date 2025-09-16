El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mohamed Attaoui. AFP

Attaoui inicia el asalto al Mundial

El torrelaveguense afronta hoy las series clasificatorias de los 800 con la vista puesta en la final del sábado

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

«No me pongo límites. Lo que no quiero es un cuarto puesto. El año pasado fui quinto en los Juegos Olímpicos y quiero pasar ... de ese puesto al podio». Este era el mensaje que lanzaba Moha Attaoui inmediatamente antes de partir hacia Japón

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  3. 3

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles
  4. 4

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  5. 5

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  6. 6

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  7. 7

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  8. 8

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  9. 9

    Revilla abre la puerta a seguir dirigiendo el PRC aunque no sea el candidato electoral
  10. 10

    No me lo puedo creer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Attaoui inicia el asalto al Mundial

Attaoui inicia el asalto al Mundial