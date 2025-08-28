Attaoui es sexto en la antesala del Mundial

Marco G. Vidart Santander Jueves, 28 de agosto 2025, 22:31 Comenta Compartir

Sexto. Con 1.43.35. Una marca que ya suena a poco. Pero ojo, que hasta hace poco más de un año –12 de julio de 2024– hubiese supuesto rebajar el récord de España, 1.43.65 que tenía Saúl Ordóñez. Pero el torrelaveguense Mohamed Attaoui ya se ha tenido que bregar en varias ocasiones en el segundo de su récord de España (1.42.04 desde aquel día del año pasado en Mónaco), así que ya irse a '43', pues como que suena a poco. El cántabro hizo ese sexto puesto y esa marca en la última reunión de la Liga de Diamante. La final que cerraba la competición en Zúrich. Ganó el de casi siempre, el keniano Emmanuel Wanyonyi (1.42.37), pero con apenas media zancada de renta sobre el británico Max Burgin. O está guardando cartas de cara a la próxima y última gran cita de la temporada, el Mundial de Tokio (13 al 21 de septiembre) o últimamente está demostrando que es batible. No le atrapó 'Moha' para ser segundo en Lausana, donde ganó el estadounidense Josh Hoey, y esta vez no le ha ajusticiado Burgin por medio metro. En la carrera ahora mismo de más nivel en el atletismo. el Mundial promete emociones épicas.

Weltklasse y estadio Letzigrund de Zúrich. Cualquier aficionado al atletismo saliva al escuchar esas palabras. Uno de los recintos sagrados de este deporte. Y a diferencia del diluvio de hace unos días en Lausana, una tarde perfecta para el atletismo. En el '8', pues lo de muchos de los mítines de la Liga de Diamante. Los solistas que más pronto que tarde propiciarán una carrera en la que derriben el récord del mundo de Rudisha, esos 1.40.91 que parecen inalcanzables desde Londres 2012.

A diferencia de la última reunión en Lausana, en la línea de salida estaba Patryk Sieradzki. No es el favorito, sino la liebre. Y qué liebre. Se puso a tirar como un poseso, con Wanyonyi a rueda. Pero esta vez, había una diferencia. Attaoui, que casi siempre corre en cola de grupo, esta vez se puso a la mitad. Junto a su admirado Marco Arop. El torrelaveguense iba por la calle 1 junto a la imponente humanidad del canadiense. Y todos detrás del correcaminos Sieradzki. 49 segundos 'clavaos' por el 400. Rudisha, en aquella final de Londres 2012 para el recuerdo, pasó en 49.28. El polaco es oro molido.

Sieradzki tiene 'patas' para tirar hasta el 500. Ahí lo dejó para que Wanyonyi se quedase solo, con unos metros de renta sobre los demás. Parecía que la carrera de 800 en el Letzigrund iba a ser un paseo para quien tiene la mejor marca de la temporada (1.41.44) y la tercera –empatado con el segundo– de todos los tiempos, 1.41.11. Pero no fue así. Burgin, Arop, Attaoui y Hoey progresaban para recortar metros y estar ya muy cerca en el inicio de la recta de meta. En un momento, Attaoui, que tenía la calle buena –corrió en todo momento por la 1– intentó seguir al canadiense. Pero no había fuerzas. El torrelaveguense no pudo acompañar al subcampeón olímpico y vio cómo por detrás, le superaban el argelino Djamel Sedjati y el botsuano Tshepiso Masalela. Wanyonyi ganó, pero con apenas cinco centésimas sobre Burgin y 20 sobre Arop. Los cuatro primeros entraron en '42' y los cuatro siguientes, en '43' o más. Y ya esos cronos, hasta saben a poco en el 800. O la temporada se está haciendo larga, o muchos jugadores guardan cartas para Tokio. El 20 de septiembre, a las 15.22 horas, hora española, será la final. Y ahí sí que se descubrirán todas.