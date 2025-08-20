Attaoui, tercero en una carrera bajo el diluvio

Marco G. Vidart Santander Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:02 | Actualizado 22:18h. Comenta Compartir

Tercero. En una carrera que rozó la perfección en lo táctico y dejando por detrás a gallos de tan alto postín como el subcampeón olímpico, el canadiense Marco Arop. El torrelaveguense Mohamed Attaoui fue tercero en los 800 metros de la reunión de la Liga de Diamante en la ciudad suiza de Lausana. La Athletissima. O, a tenor del tiempo que hizo en lo meteorológico, la 'Aguadíssima'. Caía lluvia como si no hubiese mañana en el estadio olímpico de La Pontaise. Y la lluvia no suele estar asociada a buenas marcas en esto del atletismo. Ganó el estadounidense Josh Hoey (1.42.82) por delante del siempre favorito, el keniano Emmanuel Wanyonyi, que esta vez no tenía gas en las 'patas'. Y tercero, en una carrera muy seria, 'Moha', con 1.43.38. Al torrelaveguense le faltó un metro para ajusticiar a Wanyonyi.

Entre plásticos que cubrián a todos los que no eran atletas y cámaras con goterones, la tele presentaba a los artistas del asunto en los 800. Entre ellos, la flor y nata. Wanyonyi, Arop, Hoey, el británico Burgin, el botsuano Masalela... El británico Guy Learmonth era el contratado para hacer labores de liebre. Y salió como el correcaminos. Por detrás, en el grupo, el torrelaveguense fiel a su estilo, corriendo a cola. Penúltimo.

Learmonth pasó por la meta en 49.24. A ritmo del récord del mundo. Pero por detrás no era el día. Los demás transitaban a varios metros del británico. Al toque de campana, Attaoui comenzó a prosperar en el grupo. Como ha hecho en varias carreras, a remolque de Marco Arop. La imponente humanidad del canadiense hace que sea una rueda más que buena para seguir.

Pero esta vez, en la curva del 200 y que desemboca en la recta de meta, Attaoui tiró de estrategia. Vio que el ritmo de Arop era casi suicida, porque al canadiense le dio por ponerse primero, seguido del británico Burgin. Espero al lado del estadounidense Hoey y a rebufo de Wanyonyi. Y 'Moha' acertó al cambiar de galgo a seguir. El estadounidense empezó a remontar posiciones, con el keniano detrás y tras ellos, Attaoui. El trío se comió a sus dos antecesores y Hoey demostró que era su día. Se puso en cabeza ya en el tramo final, para imponerse con esos 1.42.82. Segundo fue Wanyonyi (1.43.29) y tercero un torrelaveguense al que le faltó un metro para ser segundo (1.43.38). En meta, un gesto. Quizá de rabia por no haber atrapado al gran dominador de la distancia, quizá de satisfacción por una carrera seria a más no poder y que reafirma al torrelaveguense como candidato a todo en cualquier competición en la que participe.