La cántabra Andrea Tankeu es la reina europea sub-20 en disco

La cántabra Andrea Tankeu se ha proclamado en la ciudad finlandesa de Tampere campeona europea sub-20 de lanzamiento de disco. La santanderina ha lanzado ... en su tercer intento 54.28 metros, su mejor marca personal, para llevarse el oro.

Tankeu, que este próximo jueves cumple 18 años, llegaba a la ciudad finlandesa con el bronce absoluto logrado en el pasado Campeonato de España de Tarragona. Y con un mejor tiro esta temporada -también era su mejor marca personal- de 51.85 metros, logrado el pasado 10 de mayo en Santander.

Vigente subcampeona continental en sub-18, Tankeu lograba con solvencia la clasificación el viernes al lanzar 50.56. Solo por detrás de la alemana Curly Brown y la danesa Anne Juul Jensen. En teoría, mucho más favoritas que la cántabra. La danesa tiene como mejor tiro 56.39 metros, además de esta misma temporada, y la germana es una lanzadora de casi 60. Su mejor registro es de 58.99, también logrado este año. Además, Brown, de 19 años, venía a Tampere como vigente campeona europea, al haber logrado hace dos años el título en Jerusalén.

Brown mandaba en el concurso tras el primer lanzamiento (52.45), mientras que la santanderina debutaba en Tampere con un nulo. En la segunda tentativa llegó el primer válido para Andrea, al mandar el disco a 48.90. Por entonces, esa marca le daba la cuarta plaza. Pero en el tercer intento llegó la sentencia del concurso. Tankeu se sacó un latigazo para mandar el disco a esos 54.28 que la ponían en cabeza y que servían para destrozar en casi dos metros y medio su anterior marca personal.

Brown respondió al envite en el cuarto intento. Su tiro se fue hasta los 54.16 metros. El quinto tiro vio a la cántabra batir otra vez el registro con el que llegó a Tampere, al lanzar 52.82. Brown se quedaba en 52.25 y la danesa Anne Juul Jensen se subía al tercer puesto del podio provisional, al mandar el disco a 52.63.

Quedaba la sexta y última ronda y empezarn a desfilar atletas por el foso de lanzamiento. Una vez que lanzó la griega Vasiliki Samolada, cuarta a la postre, Tankeu ya era bronce. Le tocaba a Jensen. 50.34. Andrea ya era plata. Y llegó el turno de Curly Brown. Y la germana puso a todos los aficionados que estaban viendo el concurso con el corazón en un puño. Porque el disco voló generosamente sobre la marca de los 50 metros. Faltaba la medición. Pero no había volado tanto como parecía. 53.37 metros. La cántabra era medalla de oro y campeona de Europa sub-20. Aún así, Andrea lanzó, pero los nervios y la euforia de saberse campeona de Europa hicieron que su tiro fuese muy corto (45.17). Lo mismo daba. En su mejor concurso de siempre, Andrea Tankeu se convertía en campeona de Europa.