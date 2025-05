La carrera perfecta de Dolores Marco

Marco García Vidart Santander Martes, 6 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Todo aficionado al atletismo, del nivel que sea, o ha tenido ese día o aspira a tenerlo. El día en el que todo sale ... a la perfección. En el que se va a un ritmo superior al esperado. En el que no aparece el cansancio. Lo bueno es que ese día ocurra en una competición de postín, y no en un rodaje de entre semana. Eso le ocurrió el pasado sábado a la santoñesa Dolores Marco en Málaga. Con 46 años «para 47», añade entre risas, campeona de España absoluta. «Por primera vez», señala. La distancia, un poco más amplia de la que suele correr. 50 kilómetros. Y el campeonato no trajo solo el oro, sino también un 'viaje' de consideración al récord de España anterior. Marco paró el crono en 3h.22.21. La anterior plusmarca, 3h.31.01. Ocho minutos y 40 segundos menos. Una auténtica burrada.

«No es una distancia usual, pero ya hay Campeonatos de España, Mundiales...», señala una santoñesa que ya se había enfrentado a la distancia, el año pasado. Esta vez, el escenario era Málaga. Un circuito de... 2,5 kilómetros en los aledaños del estadio de La Rosaleda al que había que dar 20 vueltas, por diversas superficies como asfalto, pista, adoquín... Ni esa 'rayada' hizo mella en la cántabra. «Mentalmente iba muy preparada. Se me pasó volando. Íbamos por el kilómetro 28 y yo creía que estábamos en el 20». Más risas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dolores Marco (@dolomarco) La prueba empezó a las 6.30 horas. Y aunque en ese momento hacía fresco, pronto el calor empezó a apretar. Pero el sábado era el día de Dolores Marco. «Ni lo noté. Me encontré tan bien.. Corrí con manguitos toda la carrera». De lo perfecto del día da buena prueba que «no hubo muro, ni flojeo, en ningún momento», añade. La santoñesa planteó la carrera como si fuesen «diez series de 5 kilómetros». Y su plan era ir «un poco más lento». Su aguador le iba diciendo cuando se encontraban que iba en ritmo. Al final, fue superior al previsto. A 4.02 el kilómetro. Marco prepara esta distancia con tiradas más largas que para las maratones. «Si para un maratón la tirada larga es 32 kilómetros, para esto es 39 o 40», afirma. Así que «tienes entrenado el paso del muro. Ya estoy acostumbrada». Tras unos años en los que no le han salido los maratones como ella quisiera, «necesitaba algo que me saliera bien». Un espaldarazo para que en los 42 kilómetros y 195 metros «pueda hacer 2h.40 o 2h.39. Ahora tengo como mejor marca 2h.41». Su título en Málaga le abre las puertas al Mundial de 50 kilómetros, previsto para el mes de diciembre. Sin sede confirmada aún, la India aparece como la principal opción. Eso es una posibilidad, pero centrarse de nuevo en la maratón es su principal propósito. «Creo que los 50 kilómetros ya lo he dejado bien», señala con una felicidad y risas contagiosas. Las de toda una campeona de España. Las de una atleta que ha tenido el día soñado por cualquier atleta: el día de la carrera perfecta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Maratones

Atletismo

España

Málaga

Santoña