Fuen Vaquero alza la banda de la carrera. Farinato Race
OCR

Fuen Vaquero, la reina del barro

La cántabra se proclama campeona de la Liga Farinato Race, el mayor circuito de carreras de obstáculos de España

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

El barro no la frena, la impulsa. Es el terreno donde la cántabra Fuen Vaquero (Camargo, 1987) se siente más viva, donde cada zancada se ... convierte en un desafío y cada obstáculo en una prueba de carácter. La camarguesa ha cerrado la temporada de la Farinato Race, el circuito de carreras de obstáculos más importante de España, como campeona de la Liga Femenina, tras una última cita en Umbrete (Sevilla) con más de 1.500 participantes que tuvieron que competir en una batalla de lodo y fuego. «En la carrera me pude posicionar primera, pero me quedé atascada en una poza más de ocho minutos... mejor dicho, en dos pozas», recuerda riendo.

