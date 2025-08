Jorge García se viste de plata en los 400 vallas en Tarragona

La segunda en la cuenta. Si el viernes abría la colección de metales para los atletas cántabros en el Campeonato de España de Tarragona Andrea ... Tankeu y su bronce en disco, a ultima hora de este sábado Jorge García (Atletismo Albacete) se colgaba la plata en los 400 vallas. El oro fue para el canario Jesús David Delgado (Tenerife Caja Canarias), el líder español del año y que venció con autoridad y un crono de 48.70. García, segundo en la clasificación española del curso, fue segundo (50.15).

Con los cuatro atletas de las calles más exteriores cogiendo distancia respecto al resto, pronto Jesús David Delgado se puso en cabeza. Antes de la curva del 200 el canario, que iba por la calle 5, rebasó al cántabro, por la 6. Pero Jorge García iba cómodo en la segunda plaza. En la recta de meta entraba con un par de metros de renta sobre Iker Alfonso (Grupoempleo Pamplona), diferencia que fue aumentando para ser segundo sin pasar apuros. Otro cántabro –aunque corre por la federación catalana– Diego Courbis (Real Sociedad) fue sexto, con 51.57.

Los cántabros Domingo Pablo Martínez: Final de altura, desde las 10.40 horas; Lara Gómez: Semifinales de los 200 desde las 12.15 a las 12.21 horas; Andrea Tankeu: Final de peso a las 20.15 horas; Pablo Delgado: Final de triple salto, a las 20.20 horas; Lara Gómez: Si se clasifica, final de los 200 a las 20.35 horas; Mohamed Attaoui: final de los 800 a las 20.55 horas. Mario del Río: final del 4x100 a las 21.40 horas.

García cerraba las opciones de medalla para los cántabros hoy. Pero hay más oportunidades de podio este domingo, el último día del Nacional de Tarragona. La más clara será la de Mohamed Attaoui, el gran favorito en los 800 metros y que solventó con facilidad su pase a la final (20.55 horas). Attaoui corría en la segunda semifinal de un 800. Y se produjo algo que no se suele ver. El madrileño Sala Heddine Hammi se iba como un tiro desde la salida y ponía muchos metros de por medio. Una estrategia que sonaba a suicida. Pero al toque de campana seguía con una buena distancia. Attaoui, inmerso en el grupo hasta ese momento, al inicio de la contrameta hacía valer sus galones de plusmarquista nacional de la especialidad. Con un cambio de los habituales en el torrelaveguense, bastó para ponerse en cabeza del grupo. Faltaba por atrapar a Heddine, pero la cara del madrileño no apuntaba a nada bueno y ya en la curva de entrada a meta, 'Moha' se ponía en cabeza. El atleta del On Athletics era el único favorito a ser primero en la serie y en los últimos metros, ya se dejó ir para guardar un poco de fuerzas para la final de este domingo. Con 1.46.47 ganó la serie, con David Barroso segundo (1.46.98).

Otras opciones de medalla son Pablo Martínez (Atletismo Numantino), que salta en una final de altura a la que llega como cuarto del ranking nacional con 2.15. Y Pablo Delgado, vigente campeón de Europa sub-23, salta en triple con la segunda mejor marca de los inscritos (16.55). Mientras, Andrea Tankeu defiende su bronce del año pasado en peso.

Lara Gómez, en semifinales

El de la velocista Lara Gómez (Piélagos) es uno de los nombres habituales para el atletismo regional en los últimos Campeonatos de España. Y la corraliega demostró que llega en gran forma al Nacional . En la segunda serie de los 200 metros, Gómez se sacó de la manga su mejor marca personal (23.74) para ser segunda tras la intratable Jaël Bestué y entrar por puestos en las semifinales .

En los 1.500 metros femeninos, Elena Victoria Fernández (Unicaja Jaén Paraíso Interior) tenía complicado clasificarse para la final de este domingo y no pudo estar. En una carrera muy lenta, la tercera semifinal, fue décima, con 4.40.71.

En el concurso de salto de longitud masculino, Pablo Delgado (Fent Camí Mislata) participaba en su primera prueba en Tarragona. Y el astillerense, que este domingo saltará en la final de triple, se clasificó en el octavo puesto con un mejor salto de 7.75 metros, a un centímetro de su mejor marca personal, que a la vez es su mejor marca del curso.