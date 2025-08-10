Óscar Crespo, plata europea sub-20 con España en 4x400

Marco G. Vidart Santander Domingo, 10 de agosto 2025, 19:43 Comenta Compartir

Tres cántabros había en la selección española en el Europeo sub-20 de Tampere, en Finlandia, y los tres se vienen con medalla. En un campeonato excelso para España -14 medallas-, al oro de Andrea Tankeu en disco y el bronce de Aarón Ceballos en los 800 metros, se unió la plata del torrelaveguense Óscar Crespo. Formaba en el relevo de España en el 4x400, la última prueba del campeonato, y España fue segunda, tras la República Checa. Además, el tiempo del cuarteto español -Iker Moreno, Aarón Gastón, Helio Marco y Óscar Crespo-, 3.06.83, es el nuevo récord de España de la categoría. El anterior era de 3.06.91