El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Crespo, Iker Moreno, Helio Marco y Aarón Gastón, tras ganar la plata en Tampere. RFEA X
Atletismo

Óscar Crespo, plata europea sub-20 con España en 4x400

El torrelaveguense corrió la última posta en la final del Europeo sub-20 en Tampere

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:43

Tres cántabros había en la selección española en el Europeo sub-20 de Tampere, en Finlandia, y los tres se vienen con medalla. En un campeonato excelso para España -14 medallas-, al oro de Andrea Tankeu en disco y el bronce de Aarón Ceballos en los 800 metros, se unió la plata del torrelaveguense Óscar Crespo. Formaba en el relevo de España en el 4x400, la última prueba del campeonato, y España fue segunda, tras la República Checa. Además, el tiempo del cuarteto español -Iker Moreno, Aarón Gastón, Helio Marco y Óscar Crespo-, 3.06.83, es el nuevo récord de España de la categoría. El anterior era de 3.06.91

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  2. 2

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega
  3. 3

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  4. 4 En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia
  5. 5

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  6. 6

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  7. 7

    Fervor cítrico en Novales
  8. 8

    Ciao, pretemporada
  9. 9

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  10. 10

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Óscar Crespo, plata europea sub-20 con España en 4x400

Óscar Crespo, plata europea sub-20 con España en 4x400