El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cobo y Briz, durante su mano a mano inicial.
Atletismo

Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes

Dominan la carrera de principio a fin para llevarse un triunfo labrado en el Desfiladero de La Hermida

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:53

Santiago Cobo y Vanessa del Río se han impuesto esta mañana en la Panes-Potes. Con alrededor de 300 participantes y en una mañana fresca, ... perfecta para competir en el Desfiladero de La Hermida, hacia las nueve de la mañana partió de Panes una comitiva en la que los atletas cántabros estuvieron muy acompañados, en especial de asturianos, vascos, castellanos y leoneses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España
  3. 3 María Jesús Fernández: «Cariño no le va a faltar al queso mientras estemos haciéndolo»
  4. 4

    Dos osos se atiborran de uvas en Liébana
  5. 5

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  6. 6

    La cuna del duelo y la despedida
  7. 7

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  8. 8

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9

    La paz reina a derecha e izquierda
  10. 10

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes

Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes