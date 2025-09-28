Santiago Cobo y Vanesa del Río ganan en Potes

Santiago Cobo y Vanessa del Río se han impuesto esta mañana en la Panes-Potes. Con alrededor de 300 participantes y en una mañana fresca, ... perfecta para competir en el Desfiladero de La Hermida, hacia las nueve de la mañana partió de Panes una comitiva en la que los atletas cántabros estuvieron muy acompañados, en especial de asturianos, vascos, castellanos y leoneses.

Ampliar Del Río entra en meta.

Desde los primeros kilómetros Cobo, uno de los grandes favoritos, comenzó a marcar un exigente ritmo tratando fraguar la victoria ya antes de ascender el Desfiladero y descolgado progresivamente adversarios. Hasta los diez kilómetros el ganador de 2024, Adrián Briz, conseguía seguirle el ritmo.

Ya en La Hermida Cobo se marchó en solitario para alcanzar Potes con una distancia insalvable respecto a Raúl Gándara, que poco después de los 20 kilómetros había alcanzado a un Briz que pagó el esfuerzo inicial y finalmente fue tercero.

Ampliar Momento de la victoria de Cobo.

En la categoría femenina también Del Río, la atleta del Piélagos que defendía su título del año pasado, se colocó pronto en cabeza, con una progresión imparable que incluso le llevó a acompañar a Cobo durante los primeros compases de carrera. Bien acompañada por sus compañeras de equipo, que incluso le sirvieron de liebres, a los 23 kilómetros se quedó ya sola para buscar la meta de Potes, donde una gran cantidad de público arropó a los participantes. Lidia Macho y Natalia González completaron el podio. de una carrera que está ya a punto de cumplir sus cuarenta ediciones.