El Alega echa a andar su nuevo proyecto con el play off en mente

La temporada arranca en Torrelavega con el rumor de los botes sobre el parqué, como si el Vicente Trueba despertase de un largo letargo. Esta ... tarde (19.00 horas) llega el estreno contra el Zamora y el Grupo Alega Cantabria se asoma a un curso en el que el proyecto ya no se mide solo en permanencia. Hay una inversión mayor, una plantilla renovada y un mensaje que viaja del vestuario a la grada: este año el equipo quiere más.

Lolo Encinas, que la pasada temporada aterrizó a contrarreloj para evitar el naufragio y lograr la permanencia en Primera FEB, dirige el proyecto por primera vez desde el inicio. Y eso se nota en su tono. «Queremos ser un equipo reconocible, intenso y que sepa sufrir cuando toque», explica. No hay un discurso ampuloso, pero sí la seguridad de que esta vez las piezas encajan con más lógica. «La plantilla está hecha para que todos aporten, aquí no habrá un jugador salvador sino un grupo que reme en la misma dirección», comenta el donostiarra. Encinas tiene muy claro lo que quiere que pase en la pista del Trueba. Ritmo alto, solidaridad y una apuesta coral. «Me gusta un baloncesto en el que cada uno asuma su momento. No quiero que haya una estrella y el resto juegue para ella. Quiero que un día destaque uno, al siguiente otro... Y que todos entiendan que su aportación es necesaria».

En esa definición late la identidad de un Alega que busca diferenciarse en una Liga en la que las plantillas cambian casi por completo cada verano. El director deportivo, David Mangas, se ha encargado de aterrizar esa idea en la confección del vestuario. «Sabíamos que era fundamental rodear a Lolo de jugadores que encajaran con su manera de ver el baloncesto», señala. Lo dice él, que ya conoce el club desde dentro.Después de ser entrenador del equipo durante siete años, ha vuelto a Torrelavega para reforzar el área deportiva. El resultado es un vestuario con apenas tres supervivientes del curso pasado, pero con un aire distinto. «Hemos fichado jugadores, sí, pero también hemos fichado personas», resume Mangas, consciente de que el encaje humano puede marcar la diferencia en una Liga tan igualada.

El presidente del club, Ulises Corona, añade la perspectiva institucional. «Hemos hecho un esfuerzo muy grande para tener un mejor equipo y más estructura. Lo primero es salvarnos, pero creo que deberíamos llegar al play off». No es un mensaje menor. En una competición con gigantes como Estudiantes o Burgos, el Alega quiere salir de la resignación e instalarse en la pelea noble. El club afronta el curso con un presupuesto cercano al millón y medio de euros y no se puede negar que compite en una Liga de dos velocidades: una élite con cinco o seis equipos inaccesibles y un pelotón más terrenal donde el Alega busca su sitio.

La diferencia se suple con seriedad y solvencia. «Aquí los jugadores saben que van a cobrar el día 1, que van a estar bien tratados. Y eso también cuenta», apunta el presidente. La otra baza es la grada. 1.200 socios antes de empezar el curso y el objetivo de superar los 1.300. «Si conseguimos que el pabellón esté lleno, empujando, nuestro equipo tiene mucha más fuerza», subraya Corona. Esta tarde, ante el Zamora, esa comunión volverá a ponerse a prueba.

Aunque la pretemporada ha dejado la lesión de Lutete a causa de unos problemas musculares, el club reaccionó rápido y cerró un fichaje para cubrir su ausencia: Dylan Addae-Wusu. «Es parte de la realidad de esta Liga; tienes que adaptarte sobre la marcha», señala Encinas. Además, hoy puede darse otra ausencia, la de Jassel a causa de los retrasos en los trámites burocráticos que supone el visado.

Ilusión

Solo tres jugadores repiten de la plantilla del año pasado. Germán Martínez es uno de ellos y espera el arranque liguero con ganas. «Con muchísima ilusión. Tenemos ganas de probarnos con los nuevos compañeros y de ver el pabellón lleno», reconoce. La convivencia en el vestuario es uno de los tesoros mejor guardados. «El grupo humano es muy chulo. Hemos quedado fuera de la pista más de una vez. Yo creo que ahí se nota el trabajo que han hecho tanto David como Lolo, porque no han fichado solo números, han fichado personas». Germán lo resume con una imagen de lealtad. «Si eres buena persona y yo confío en ti, voy a jugar mucho más valiente y voy a dar casi la vida por ti».

El discurso oficial es claro, primero la permanencia, luego soñar con el play off. Encinas añade otro matiz. «Si competimos de tú a tú podremos mirar a cualquiera a los ojos, sea cual sea su presupuesto». No hay alardes, pero sí una idea de resistencia frente a estructuras más poderosas. «¿Por qué no? Cuando vayamos a jugar contra los de arriba, ¿Por qué no vamos a poder ganarles? ¿Por qué no vamos a poder llegar al play off? Siempre con los pies en el suelo, intentando llegar a la salvación lo antes posible, pero a partir de ahí, soñar», añade Germán.

La Primera FEB se ha convertido en un ecosistema feroz. «Cada año la Liga mejora un poquito más. Llegan jugadores cada vez mejores y equipos con experiencia en ACB», advierte Germán. Encinas coincide. «Es una competición durísima, con desplazamientos largos, con rivales que vienen de arriba. Lo importante es que el equipo entienda que no se puede regalar nada».

El debut contra Zamora es un reto. Encinas lo resume con crudeza.«Lo importante no es solo empezar ganando, sino empezar compitiendo». El Alega quiere que su pabellón vuelva a ser un infierno amable para los suyos y hostil para los demás. El año pasado ya estuvieron a segundos de tumbar a Estudiantes y a Andorra, y forjaron la sensación de que en Torrelavega todo es posible. «Siempre digo que necesitamos a la gente. Muchas veces ese empujón extra viene de ellos», apunta Germán. Encinas mira a la grada como un sexto jugador. «Este equipo se tiene que parecer a su gente: trabajador, valiente y solidario. Si conseguimos eso, habremos dado el primer paso».