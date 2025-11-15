El Alega no puede con el Tizona y cae en el Trueba Los de Lolo Encinas pagan caro un mal tercer cuarto y no consiguen reaccionar a tiempo para frenar a los burgaleses

Leila Bensghaiyar Torrelavega Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:18 | Actualizado 21:50h.

El Vicente Trueba respiraba esa electricidad tibia de las noches que exigen un paso adelante. El Alega necesitaba una victoria y una declaración, y el quinteto que eligió Lolo Encinas —Johnson, Rodríguez, Jassel Pérez, Hernández y Kande— salió a la pista con esa convicción, pero el plan no resultó como esperaban los torrelaveguenses, que cayeron por 84-91.

Grupo Alega Cantabria Powell (3), Taboada (0), Rodríguez (16), Martínez (5), Yu (0), Hernández (12), De la Llama (0), Lutete (13), Pérez (18), Johnson (10), Kandé (7). 84 - 91 Tizona Burgos Jackson (11),Teris (18), Parrado (12), Vila (8), Gil (0), Huelves (10), Zidek (7), Brown (0), Alonso (4), Seoane (9), Jofresa (11), Alonso (1). Parciales: 28-23, 12-23, 22-27, 22-18.

Árbitros: Rodrigo Palanca, Jaime Gómez y Alberto Lázaro.

El arranque fue una carrera al espejo: dos equipos midiéndose sin concesiones, sin permitir que el otro marcara territorio. El 28-23 del primer parcial era un reflejo de lo que ocurría sobre la pista, a pesar de que un incisivo Jassel Pérez fue el sostén y el más anotador de los cántabros en una primera mitad que pedía calma y pulso fino.

Pero en el segundo cuarto la cosa comenzó a torcerse para los torrelaveguenses. Cuando el electrónico marcaba 30-31 y el parcial se inclinaba del lado burgalés (5-11), Encinas pidió tiempo muerto para tratar de enderezar la situación, pero no surtió el efecto esperado. El Tizona no tenía intención de aflojar y empezó a abrir hueco (34-42), obligando a otro parón desde el banquillo local. El triple de Hernández en el último suspiro del cuarto apenas maquilló la herida: 40-46 al descanso, siete puntos por debajo y la sensación de que el partido pedía algo más que supervivencia.

La segunda mitad del encuentro trajo consigo viejos fantasmas de temporadas pasadas, cuando el tercer parcial era sinónimo de bajón para los torrelaveguenses. El Alega no se encontraba cómodo sobre la pista del Trueba y no era capaz de frenar a la apisonadora burgalesa. El tercer cuarto se cerró con un 62-73. Un +11 que pesaba como una losa sobre el banquillo cántabro. El Alega reaccionó por fin en el último asalto, pero era ya demasiado tarde. Aunque completaron un parcial de 22-18 no pudieron evitar la derrota.