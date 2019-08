Baloncesto Un equipo nuevo para el mismo objetivo La plantilla del Igualatorio Cantabria Estela posa en un entrenamiento en el Palacio de los Deportes de Santander. / R. Ruiz El Igualatorio Cantabria Estela ya prepara su segunda temporada en la LEB Plata, con una plantilla muy joven y el propósito de jugar de nuevo en el grupo que peleará por el ascenso MARCO GARCÍA VIDART Santander Martes, 27 agosto 2019, 07:15

Los botes del balón contra el parqué resuenan como cañonazos esporádicos. Y en muchas ocasiones, se produce una breve tregua con el susurro suave de la pelota al atravesar la red. Para un amante del baloncesto, esos sonidos son lo más parecido a la música. Como director de orquesta en un vacío Palacio de los Deportes de Santander está David Mangas (Ávila, 1978).

Por segunda temporada consecutiva, el entrenador del Igualatorio Cantabria Estela, aunque es la primera en la que puede diseñar una pretemporada y un equipo a su gusto. Órdenes claras y concisas dirigen los primeros sudores de los suyos en este trabajo veraniego para preparar su segunda campaña en la LEB Plata. Repetir el gran papel del año pasado, en el que el equipo se clasificó para el grupo que peleó por el ascenso a LEB Oro, es de nuevo la meta. Pero Mangas busca un objetivo aún más importante. «Que al final de la temporada nos podamos mirar a los ojos y veamos que lo hemos dado todo. Que seamos honestos».

De la plantilla que se ejercita en el Palacio de los Deportes –muchos días en doble sesión de mañana y tarde– faltan un par de extranjeros : el canadiense –aunque con pasaporte jamaicano– Taevaunn Prince y el senegalés Abdoulaye N'doye. El bosnio Kenan Karahodzic, la última incorporación de los estelistas, ya entrena a las órdenes de Mangas. Los aficionados que presenciasen un entrenamiento conocerían a muy pocos. Tan solo tres jugadores de la pasada temporada –Juampi Sutina, Diego Ibarlucea y Álvaro Palazuelos– repetirán en esta. «La pasada campaña el equipo era muy diferente. Teníamos jugadores de muchas nacionalidades. Así que hemos decidido homogeneizar la plantilla», afirma David Mangas. «Tenemos ahora gente joven, con hambre, que le guste el basket y trabajar». Sutina, a sus 29 años, será el 'abuelo' de una plantilla tremendamente joven.

Pero esa juventud de la plantilla no significa una ausencia de calidad. Con el Baskonia ha jugado el brasileño Daniel Bordignon, y con el Unicaja –incluso en Euroliga–, el bosnio Karahodzic. Experiencia en LEB Plata tiene el base venezolano Harold Cazorla, «que junto al otro base, Álvaro Sanz, serán mi mano derecha en la pista», añade el técnico abulense. Como cualquier equipo humilde, el Igualatorio Cantabria Estela ha tenido que esperar a que el mercado avanzase para que algún jugador que en principio estaba fuera de sus posibilidades se decidiese a venir a Santander. Ante todo, con una premisa. «Hemos fichado a gente que ha querido venir a Santander. Que quiera crecer con nosotros. No hemos fichado a alguien que considerase al equipo como el último plato de la mesa. Eso es contraproducente. El egoísmo personal, poner por encima lo individual, no es bueno». Álvaro Palazuelos y Diego Ibarlucea son los únicos cántabros de la plantilla. El filial de los santanderinos está en Torrelavega, gracias a un acuerdo de colaboración con el Club Baloncesto Torredobra. «A ver si de cara al futuro podemos tener más jugadores cántabros en la plantilla», señala el entrenador de los estelistas.

Velocidad

Los primeros entrenamientos permiten intuir cómo jugará el Igualatorio Cantabria Estela en este curso. Y la propuesta es de lo más atractiva. En un ejercicio de ataque, en las dos partes del campo, un quinteto vuela entre defensores imaginarios. Bloqueos, cortes... Y el balón, circulando a toda velocidad. «Somos un equipo joven, físico. Vamos a intentar jugar un basket alegre, con ritmo alto y fuerte defensa», apunta el preparador abulense. Bordignon (2,06), N'Doye (2,10) y Karahodzic (2,09) serán las referencias en la pintura. «Somos un equipo compensado. Tenemos un buen balance interior-exterior».

Esa idea de baloncesto se podrá ver los domingos, a las 12.00 horas. El Igualatorio Cantabria Estela ha decidido cambiar su habitual horario de sábado a media tarde por la matinal de los domingos. «El club ha visto que había muchos equipos de basket formativo en Cantabria que jugaban los sábados por la tarde. Y por eso hemos cambiado», comenta David Mangas. «Queremos que esa gente vaya a vernos, para que se sienta identificada con el club. Queremos convertirnos en su referencia dentro del basket nacional».

El apoyo de los aficionados en las mañanas de los domingos será más que necesario en una LEB Plata de lo más igualada. «Tenemos que hacernos fuertes en el Palacio y arañar lo que podamos fuera», estima David Mangas. «Conozco esta Liga desde hace muchos años y no se puede faltar al respeto a ningún equipo».

Mangas, que llegó al Igualatorio Cantabria Estela en la segunda jornada de la pasada temporada, afronta su segundo curso en la capital cántabra. Y no puede estar más contento en Santander. «Estoy muy a gusto en el club y en la ciudad. Me tratan fenomenal». Esos entrenamientos en el silencio del Palacio de los Deportes antecederán a seis amistosos –el primero este viernes, en Renedo, a las 20.30 horas ante el Pas Piélagos– antes de que el domingo, 22 de septiembre, el público se siente en las gradas para que todo cobre sentido. Ante el Morón, empezará la segunda temporada del Igualatorio Cantabria Estela en la LEB Plata, en la que el equipo de David Mangas quiere soñar como lo hizo en la primera.