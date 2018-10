Baloncesto El Igualatorio Cantabria inicia su gran reto en LEB Álvaro Palazuelos, durante la pretemporada. / Pablo Lanza El equipo santanderino recibe esta tarde al Basket Navarra en la primera jornada tras su ascenso a LEB Plata SERGIO HERRERO Santander Sábado, 6 octubre 2018, 08:16

En el Estela han hecho la cuenta. «3.466 días después, Cantabria regresa al baloncesto profesional». El equipo santanderino inicia hoy la temporada tras su ascenso a LEB Plata. El reto es el de poner cimientos. Afianzarse en la categoría para, a partir de ahí, empezar a crecer. El primer paso se da hoy, con el arranque liguero. Será a las 18.30 horas, en el Palacio de los Deportes, frente al Basket Navarra.

No será fácil. Lo primero, porque el rival tiene solera. Se trata de un contrincante que ha vivido tradicionalmente en LEB Oro y que incluso ha disputado tres play off de ascenso a ACB. Pero más allá del enemigo que haya en la otra cancha, los principales problemas del Igualatorio Cantabria de cara a esta fecha les ha tenido en su propia casa. Ha sido un verano complicado en el que, por unas circunstancias o por otras, Iñaki Merino no ha podido entrenar con su plantel al completo en toda la pretemporada. El técnico es consciente de que habrá que esperar para ver el máximo nivel del conjunto santanderino, pero el primer objetivo es quedar entre los seis primeros clasificados de este grupo Oeste en el que ha quedado encuadrado. Eso otorgaría automáticamente la permanencia.

Igualatorio-Navarra Igualatorio Estela Lamonte Thomas, Álvaro Palazuelos, Kearse, Juampi Sutina y Nakidjim. Basket Navarra Jiménez, Adrián García, Narros, Hernández-Sonseca y Marzo. Árbitros Pinela (Castilla y León) y González (Asturias). Lugar y hora Palacio de los Deportes, 18.30 horas.

Nakidjim, Juampi Sutina, Andre Norris, William Lamonte Thomas, Greenaway, Winslo Barry, Jevon Kearse y el cántabro Álvaro Palazuelos -nota más destacada de la pretemporada- son las incorporaciones con la que afronta el equipo santanderino su gran reto. Y el Basket Navarra espera. Un equipo que, pese a su presumible potencial, también llega en un momento difícil. En todos los sitios cuecen habas. La pasada semana fue cesado su primer entrenador, David Mangas, por «la pérdida de confianza por parte de la entidad».

Al Palacio de los Deportes de Santander llegará, dentro de la plantilla navarra, un jugador histórico del baloncesto español como Edu Hernández Sonseca. Internacional español, disputó un total de once temporadas en la Liga ACB, con las camisetas de Real Madrid, gran Canaria, Joventut, Bilbao Basket, Valladolid y Baskonia. Con una Liga, una Copa del Rey y dos Copas ULEB en su palmarés. Casi nada. El cuadro navarro también cuenta con el exestelista Yago Estévez. La experiencia y el talento son las notas dominantes en la plantilla.

Además de lo deportivo, el otro gran objetivo del Igualatorio Cantabria Estela es la de enganchar a la gente para llenar el máximo posible de asientos del Palacio. Así, ofrece una ludoteca infantil, además de varias propuestas e iniciativas para hacer más atractiva la tarde, como sorteos y un concurso de tiro al descanso.

La taquilla para recoger o adquirir abonos en el Palacio de los Deportes de Santander se abrirá las 17.30 horas. En caso de no ser abonados, la entrada general para el partido costará 6 euros, mientras que, los jóvenes (de 14 a 18 años) tienen precio reducido a dos euros. Los menores de 14 años entrarán gratis.