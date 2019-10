Polémica China y la NBA rebajan la tensión en la crisis sobre Hong Kong Aficionados chinos ataviados con las camisetas de los Lakers en Shanghái. / Reuters Los Rockets y los Nets, que jugaron el jueves en Shanghái un partido sin televisión ni anunciantes, se enfrentarán de nuevo este sábado en Shenzhen COLPISA/AFP Shanghái Viernes, 11 octubre 2019, 17:46

China y la NBA rebajan la tensión. La prensa oficial y los internautas mostraron señales de apaciguamiento este viernes, mientras las autoridades y la competición estadounidense parecen dispuestas a desinflar la crisis nacida de un mensaje en Twitter sobre Hong Kong. La crisis entre China y la NBA comenzó hace una semana después de que Daryl Morey, director general de los Houston Rockets, escribiera un tuit en el que expresaba su apoyo a los manifestantes hongkoneses.

Hong Kong es una antigua colonia británica y tras la retrocesión a China en 1997 es ahora un territorio autónomo. Desde junio se ha visto sacudida por manifestaciones cada vez más violentas que exigen una mayor autonomía frente al creciente control de Pekín. Sin embargo, tras la noche de fiesta que vivieron los aficionados chinos de Los Angeles Lakers y los Brooklyn Nets en un partido de pretemporada disputado en Shanghái el jueves, los censores y los medios chinos parecen dispuestos a calmar el conflicto.

Si a principios de semana se habían publicado editoriales agresivos contra Morey y la NBA, acusada de apoyarle, los diarios oficiales pasaron prácticamente de largo este viernes. Y por la primera vez desde hace varios días, ninguna de las principales conversaciones de la red social Weibo tenía como objeto criticar a la NBA. El Partido Comunista Chino (PCC) permite a los ciudadanos expresarse en línea sobre un tema polémico cuando sirve a sus intereses. Sin embargo, el gobierno, cuando teme la inestabilidad, a veces pone fin a una conversación, obligando a las páginas de internet a borrar cualquier contenido sensible.

Sin ruedas de prensa

Hu Xijin, influyente redactor jefe del tabloide nacionalista 'Global Times', reputado por conocer las altas esferas de poder, declaró que la NBA y Pekín querían ahora rebajar el tono del conflicto. «Pienso que el caso irá poco a poco cayendo. El 'Global Times' no va a intentar relanzar el debate», señaló al diario 'New York Times'. «Espero también que del lado estadounidense, no se haga nada para agravar el debate», añadió.

Otra señal de la voluntad por volver a la normalidad es que la NBA indicó este viernes que ha anulado todos los encuentros con los periodistas inicialmente previstos para esta semana. «Decidimos no organizar encuentros con la prensa de nuestros equipos durante el resto de nuestro viaje en China», declaró en un comunicado. «Quedaron en una situación complicada y sin precedentes en el extranjero, pensamos que sería injusto pedirles que se expresaran sobre estas cuestiones en tiempo real», añadió.

Durante la última semana muchos internautas chinos expresaron su descontento por el tuit de Morey, visto como un desafío a la integridad del país. El partido del jueves no fue televisado en China por la cadena pública CCTV, como protesta contra la NBA, que había apoyado «la libertad de expresión» del dirigente de los Houston Rockets. Los Angeles Lakers y los Brooklyn Nets disputarán este sábado su segundo partido de exhibición en Shenzhen, al sur del país.