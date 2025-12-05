LeBron termina su racha de 1.297 partidos con dobles dígitos de anotación

Cristián Ramón Cobos Madrid Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:06 | Actualizado 16:17h. Comenta Compartir

Se acabó una racha histórica. LeBron James rompió su periodo de 1.297 partidos consecutivos con dobles dígitos de anotación en temporada regular en el duelo ante los Raptors, donde el Rey sacrificó este hito del deporte para asistir a Rui Hachimura, que anotó el triple final que terminó por decidir la victoria ante Toronto. Un pase de canasta que significa mucho más que una simple asistencia.

LeBron, que cumplirá 41 años el 30 de diciembre, llevaba en ese momento ocho puntos y tenía la pelota en sus manos para anotar la canasta y prolongar la racha. Sin embargo el '23' de los Lakers decidió asistir para Hachimura, para que el japonés anotara el triple sobre la bocina que no solo daba la victoria a los angelinos, sino que también ponía el punto y final a uno de los hitos más longevos e insuperables de la NBA.

Hacía casi 19 años que LeBron no acababa un partido por debajo de los 10 puntos. Una racha que empezó el 6 de enero de 2007. 6.907 días, 1.297 partidos. Para poner en situación, en la NBA solo 24 jugadores han disputado más partidos que los que el Rey llevaba anotando dobles dígitos. Un récord que será casi imposible de igualar en el futuro, más teniendo en cuenta que los siguientes que están en la escala son Michael Jordan con 866 duelos, en segundo lugar, y Kareem Abdul-Jabbar, con 787 encuentros, en el tercero.

Unas cifras que ponen en manifiesto la dificultad y el gen competitivo de LeBron con un récord que estaba en el orden del día en las últimas semanas. En gran medida porque el jugador de los Lakers, con 40 años a sus espaldas, se había perdido los primeros catorce partidos de la temporada por una lesión en el nervio ciático, y desde su regreso no se ha terminado de ver su mejor versión, opacado por grandes actuaciones individuales de sus compañeros Luka Doncic y Austin Reaves. Cerca estuvo de perder su racha en la última derrota ante los Suns, pero no se sentó en el banquillo hasta que llegó a la cifra. Una actitud que no sentó muy bien a los aficionados por anteponer sus objetivos por delante de los del equipo.

Gen ganador

Por eso hoy, aunque tenía la oportunidad de lanzar a canasta para mantener el récord, prefirió asistir a su compañero para sellar una nueva victoria de la franquicia angelina. Cuando LeBron fue preguntado acerca del final de la racha se mostró indiferente y alegre por el triunfo: «Nada, ganamos. Simplemente jugar bien el juego, siempre hacer la jugada correcta. Ese ha sido mi 'modus operandi' durante toda mi carrera, sin dudarlo ni una sola vez«, destacó el '23' de los Lakers.

JJ Redick, entrenador de los Lakers, respondió de manera contundente cuando le preguntaron por la decisión de LeBron de asistir a Hachimura a pesar de que perdería su racha: «Los dioses del baloncesto, si lo haces bien, suelen recompensarte», señaló. También se deshizo en elogios su compañero Reaves: «Si tienes al mejor jugador que jamás haya tocado un balón de baloncesto, dispuesto a hacer un sacrificio o a hacer la jugada correcta, todo el mundo se alinea. Me quito el sombrero porque solo le importa ganar y hacer la jugada correcta», destacó.