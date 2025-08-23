Bathco y Bietigheim se citan en la final del Cantabria Infinita

A falta de una jornada, el Trofeo Cantabria Infinita ya cuenta con sus dos finalistas. Bathco y Bietigheim se disputarán mañana el título después de ... cerrar con dos victorias su paso por la fase de grupos en el Palacio de los Deportes de Santander. Así todo, queda pendiente en el doble partido de hoy dirimir el resto de la clasificación. El Blendio Sinfín, que puede optar a la segunda plaza si gana al Recoletas Valladolid, se estrenaba en el torneo contra un duro conjunto alemán en su primer amistoso en tierras cántabras desde que arrancase la pretemporada bajos los mandos de José Manuel Herrero Lon.

Los de negro, que inauguran la construcción de un proyecto que les lleve de vuelta a Asobal a medio plazo, pagaron la falta de ritmo de los compases iniciales de esta etapa de preparación durante la primera mitad, aunque fueron entrando en calor con el paso de los minutos y llegaron al descanso con solo tres goles de desventaja (14-11). El equipo santanderino aprendió de los errores de la primera parte y en la segunda se puso por delante del Bietigheim en algunas fases del partido. La evidente mejora no fue suficiente y acabó cerrando su debut en el Trofeo Cantabria Infinita con una derrota (31-25) de la que aprender para su cita de hoy con los castellanos.

En el segundo compromiso de la tarde, el Bathco retaba al Bada Huesca. Los naranjas no tardaron en tomar la delantera y asentar una ventaja suficiente para llegar al descanso con una brecha de seis goles a favor (17-11). Los de Torrelavega mantuvieron su sólida propuesta y desvirtuaron las opciones oscenses tras el paso por vestuarios, para certificaron con una victoria (32-27) su pase triunfal hacia la final.