El Bathco cae con honor ante Bidasoa

Bathco y Bidasoa rindieron un homenaje al balonmano en su partido de cuartos de final de la Copa del Rey que dejó a los de ... Torrelavega fuera de la competición (31-28), pero con el honor de quien ha dejado todo en la pista después de un duelo de alto voltaje que se decantó en los compases finales de la prorroga a favor de los anfitriones de esta edición de la Copa del Rey.

Bidasoa Leo Maciel, Asier Nieto (4), Jakub Skrzyniarz, Dariel García (1), Gorka Nieto (10), Matheus da SIlva, Asier Iribar, Theodoros Boskos (4), Julen Múgica (2), Rodrigo Alonso (1), Esteban Salinas (4), Eneko Furundarena, Tao Gey, Mikel Zabala, Marko Jevtic (1) e Iñaki Caero (4). 31 - 28 Bathco Leo Tercariol, Carlos Calle, Nico Colunga (2), Ángel Fernández (2), Oswaldo Maestro, Marko Jurkovic, Fafa Cangiani, Jokin Aja (1), Isi Martínez (8), Borja Lombilla, Jakub Prokop (6), Juanjo Fernández (1), Javier Muñoz (6), Álex Rubiño, Gulherme Linhares (1) y Marcio Silva (1). Parciales: 0-2, 1-5, 5-8, 7-8, 7-9, 9-10 –descanso– 13-12, 15-13, 19-16, 19-19, 22-19 y 24-24. Prorroga: 31-28.

Árbitros: Marín Lorente y García Serradilla.

Naranjas e irundarras apostaron por la máxima intensidad y unas defensas contundentes que llevaron a la escasez anotadora durante los primeros minutos. Este escenario lo aprovecharon mejor los de Jacobo Cuétara (0-3) ante un Bidasoa con evidentes problemas ofensivos y de puntería. El Bathco había entrado mucho mejor en el partido al aprovechar los espacios que dejaban los de Irún. Tras ocho minutos sin materializar ninguna ocasión, Álex Mozas solicitó tiempo muerto para devolver el pulso a los suyos, mientras pedía más continuidad a sus jugadores. Los amarillos reaccionaron y Theodoros Boskos consiguió a los nueve minutos celebrar el primer tanto del Bidasoa tras batir a Tercariol.

La reacción de los guipuzcoanos era evidente (3-6), aunque los naranjas dominaban el marcador. El equipo del Besaya había consolidado una diferencia de tres goles (5-8) con el paso de los minutos, pero Bidasoa aprovechó una superioridad numérica para que Boskos recortara distancias (6-8). Jacobo Cuétara no lo dudó y paró el partido para repasar las directrices de su planteamiento (7-8).

A falta de diez minutos para el final del primer asalto, habían cambiado las tornas. El Bathco no mantenía el ritmo anotador del inicio y Bidasoa había recortado las diferencias (7-9) en un duelo defensivo que contaba con el apoyo de unas aficiones en la grada que hacían vibrar Artaleku. La intensidad defensiva naranja subía a medida que se acercaba el descanso (9-10) con los de Mozas pisándoles los talones. La bocina se encontró a torrelaveguenses e irundarras en un precioso duelo que se iba a decidir en la segunda parte.

Boskos empató (11-11) al poco de reanudarse el juego, pero Juanjo Fernández, a portería vacía, tardó apenas unos instantes en romper el equilibro a favor de los naranjas (11-12). Bidasoa ya distaba mucho de aquel equipo dudoso en ataque y tembloroso en defensa de la primera parte. Asier Nieto adelantó por primera vez a los irundarras (13-12). Los de Torrelavega habían perdido la ventaja y Esteban Salinas abrió una pequeña brecha para los de Álex Mozas (14-12), así que antes de complicarse más el escenario para los torrelaveguenses, Jacobo Cuétara pidió tiempo muerto.

Reacción

El Bidasoa estaba en racha con Gorka Nieto liderando una ofensiva amarilla (17-14) que era todo un quebradero de cabeza para los naranjas. El Bathco tenía que reaccionar y lo hizo con su mayor referente en ataque. Jakub Prokop se echó el equipo a la espalda dispuesto a encabezar una remontada cántabra que culminase con la victoria (19-16). El carácter del Besaya salió a relucir mientras la grada gritaba 'Sí se puede' como en las tardes más memorables del Vicente Trueba.

Los de Cuétara imprimían más ritmo en ataque con la intención de superar el entramado defensivo amarillo. Y funcionó. El Bathco hizo temblar las rodillas al Bidasoa (19-19) a menos de diez minutos para un final que se prometía no apto para cardiacos. Con dos goles por remontar y Juanjo Fernández descalificado después de acumular tres exclusiones, los de Torrelavega se lo jugaron todo en los minutos finales y Prokop regaló una prórroga al Bathco. La igualdad máxima se mantuvo durante las dos partes hasta que Bidasoa no perdonó (31-28) y los naranjas ya no tuvieron tiempo de reacción.