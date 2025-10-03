El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Oswaldo Maestro, lateral derecho del Bathco. Alberto Aja
BALONMANO

El Bathco defiende en casa su condición de invicto

El conjunto torrelaveguense abre hoy las puertas del pabellón Vicente Trueba (21.00 horas) ante el Recoletas Valladolid

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

El Bathco Torrelavega abre hoy las puertas del pabellón Vicente Trueba (21.00 horas) para defender su condición de invicto hasta el momento en la ... Liga Asobal ante el Recoletas Valladolid. Los naranjas, junto a Granollers, llevan pleno de victorias en un arranque meteórico, que ha catapultado a los del Besaya a la segunda plaza, sólo por detrás de los vallesanos, mientras toman distancia del resto de contendientes, aprovechando que el Barça se encuentra disputando el Mundial de clubes.

