El Bathco defiende en casa su condición de invicto

El Bathco Torrelavega abre hoy las puertas del pabellón Vicente Trueba (21.00 horas) para defender su condición de invicto hasta el momento en la ... Liga Asobal ante el Recoletas Valladolid. Los naranjas, junto a Granollers, llevan pleno de victorias en un arranque meteórico, que ha catapultado a los del Besaya a la segunda plaza, sólo por detrás de los vallesanos, mientras toman distancia del resto de contendientes, aprovechando que el Barça se encuentra disputando el Mundial de clubes.

Jacobo Cuétara, entrenador de los torrelaveguenses, tiene «ganas de aprovechar el factor campo» de cara a recibir a los 'Gladiadores Azules' de David Pisonero. El rival de los naranjas llega a la capital del Besaya «después de ganar a Bada Huesca y Guadalajara con mucha suficiencia» ,así que el técnico asturiano augura «un partido difícil y complicado» para sus hombres ante los castellanos.

Los de Valladolid cuentan con un equipo «denso y, a la vez, también rápido», que tiene «mucha envergadura y hace un buen balonmano», concluye Cuétara, antes de un partido que puede posicionar al Bathco como líder de Asobal si a una victoria de los torrelaveguenses se le une un fallo del Granollers en su visita al Bada Huesca después de cuatro jornadas disputadas.