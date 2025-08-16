El Bathco deja en sus vitrinas el Torneo Nacional de Torrelavega

Adela Sanz Torrelavega Sábado, 16 de agosto 2025, 23:08 Comenta Compartir

El Bathco decidió entrenar la resistencia de su afición en el Torneo Nacional de Torrelavega, que sirvió de presentación en el Vicente Trueba. El aire festivo copa las calles de la capital del Besaya durante estos días por La Patrona y se trasladó a un pabellón que vivió con el corazón en vilo los lanzamientos desde los siete metros que dilucidaron los dos partidos de los naranjas en su regreso a casa.

La final la disputaron los torrelaveguenses ante un Villa de Aranda combativo que llegó con vida al descanso (12-12) tras igualar al anfitrión y convertirse en el principal animador de la cita. El Bathco probó a resolver a su favor en la segunda mitad, que terminó con empate (20-20) y acabó brindando una victoria forjada desde los siete metros (5-4) que le permitió levantar el trofeo y llegar en buena forma al Torneo Internacional de Santander.

El maratón de balonmano comenzó intenso en el Trueba. Los arandinos apearon de la lucha por el título (19-15) al Recoletas Valladolid – tercero– en la primera semifinal. Aún así, los de Jacobo Cuétara ya habían llevado al límite emocional a sus seguidores en la otra semifinal, que se tuvo que resolver también desde los siete metros (6-5) tras acabar en tablas (20-20) con el San Pablo Burgos –cuarto–.