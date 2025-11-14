El Bathco estrena nuevo capítulo en el Quijote Arena

Después de cuatro años en Asobal, el Bathco sigue acumulando primeras veces. Los naranjas pisarán hoy por primera vez en su historia la pista del ... Quijote Arena para enfrentarse al Caserío Ciudad Real (19.00 horas) y confirmar su recuperación de juego en uno de los recintos más emblemáticos del balonmano español.

El coliseo manchego abre la novena jornada con un partido de alto voltaje entre los naranjas y un recién ascendido que no tiene miedo al peso de la historia. «El partido al jugarse en viernes, llega un poco pronto», apunta el cántabro Santi Urdiales, entrenador del Caserío que debuta este curso en Asobal. De su rival de hoy tiene claro que «es un auténtico equipazo». En el bando torrelaveguense, Jacobo Cuétara, no se fía de los ciudadrealeños: «será un partido complicado ante un Caserío que ha hecho un gran inicio de temporada, con la dificultad que eso conlleva». Lo cierto es que los siete puntos que tienen a los de Urdiales en la novena plaza y la victoria en su derbi manchego de la pasada jornada ante Guadalajara (28-30) llevan a los amarillos a una zona tranquila, pero sin mucho margen de error en una Liga igualada.☺

Caserío Ciudad Real: Santi Giovagnola, Franco Mendive, Juan Lumbreras, Alonso Moreno, Jorge Romanillos, Javier Domingo, Sergio Casares, Sergi Mach, Víctor Morales, Daniel Palomeque, Ángel Pérez de Inestrosa, Pablo Mínguez, José Andrés Torres y Juan Federico Gull. - Bathco: Carlos Calle, Leo Tercariol, Andrés Moyano, Marcio Silva, Álex Rubiño, Junior Scott, Javi Muñoz, Juanjo Fernández, Jakub Prokop, Borja Lombilla, Isidoro Martínez, Jokin Aja, Fafa Cangiani, Marko Jurkovic, Oswaldo Maestro y Ángel Fernández. Lugar y hora: Quijote Arena, 19.00 horas.

Árbitros: Albert Pérez Acedo y Daniel Toro Ponce (comité catalán).

El técnico asturiano del Bathco ha destacado también «la presión que puede ejercer una pista histórica como es el Quijote Arena» y, especialmente «esa confianza extra» después del triunfo naranja (32-31) ante Bidasoa. El talento de los torrelaveguenses es difícil de contener y Santi Urdiales reconoce que de cara a la visita montañesa, el objetivo es «tener esa capacidad de ser competitivos contra esos equipos que van a pelear por estar en la zona europea». La principal novedad amarilla será ver de nuevo a Sergi Mach, capitán del equipo esta temporada ya recuperado de la lesión que lo ha mantenido en el dique seco en este inicio liguero. El central volverá a dirigir al Caserío ante un Bathco que quiere conquistar una pista inédita.