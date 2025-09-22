El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jakup Prokop intenta zafarse de Aitor García. Alberto Aja
Balonmano

El Bathco gana el pulso al Ciudad de Logroño

Los naranjas, tras un mal inicio de partido, celebran una trabajada victoria ante un rival directo en la pugna por los puestos europeos

Adela Sanz

Adela Sanz

Torrelavega

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

El Bathco inicia la carrera por Europa con una victoria (29-25) ante el Ciudad de Logroño, un rival directo en la pugna por el ... billete continental que, en esta ocasión, no se llevó los dos puntos del Vicente Trueba. Los del Besaya, que tuvieron un arranque marcado por los errores y las imprecisiones, terminaron redirigiendo el partido a buen puerto.

