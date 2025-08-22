El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanjo Fernández, del Bathco, intenta zafarse de un defensor del Conversano. Roberto Ruiz
Balonmano

El Bathco inicia con victoria su paso por el Cantabria Infinita

Los naranjas ganan al Conversano, mientras el Bietigheim se deshace del Valladolid y se enfrentará hoy al Blendio Sinfín en la segunda jornada

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Bathco y Bietigheim inauguraron con victoria el Torneo Cantabria Infinita y encaran la segunda jornada de hoy con la tranquilidad que da su buen arranque ... en el trofeo que organiza la Federación Cántabra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  2. 2

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»
  3. 3

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  4. 4

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  5. 5 Laredo se arregla para las Flores
  6. 6 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  7. 7

    «Intensidades torrenciales» de agua durante una hora
  8. 8 Así ha sido la inundación en el polígono de Candina
  9. 9

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  10. 10

    Saúl y el Racing separan sus caminos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Bathco inicia con victoria su paso por el Cantabria Infinita

El Bathco inicia con victoria su paso por el Cantabria Infinita