El Bathco inicia con victoria su paso por el Cantabria Infinita

Bathco y Bietigheim inauguraron con victoria el Torneo Cantabria Infinita y encaran la segunda jornada de hoy con la tranquilidad que da su buen arranque ... en el trofeo que organiza la Federación Cántabra.

Los del Besaya desplegaron todo un catálogo de variables ofensivas y defensivas desde que sonó la bocina en el Palacio de los Deportes de la capital santanderina. Sostenidos desde los minutos iniciales con el seguro que supone Leo Tercariol bajo los palos, los naranjas no tardaron en tomar ventaja (5-7) e iniciar el carrusel de rotaciones que se mantuvo durante todo el partido. Al Conversano se le atragantó la defensa del Bathco, mientras los de Jacobo Cuétara aprovecharon su efectividad para encarrilar el resultado rumbo al descanso (10-16). El retorno a la pista solo certificó la superioridad de los naranjas, que se mantuvieron al frente del electrónico y ampliando sin problemas su renta hasta que llegó el final (21-26).

Así todo, el partido inaugural de la tarde no fue el de los cántabros. Bietigheim y Recoletas Valladolid rompieron el hielo en el Palacio de los Deportes y brindaron una primera parte igualada, que llevó a alemanes y castellanos con un empate (14-14) al descanso. A pesar de lo equilibrada de esa media hora inicial, en el segundo asalto se notó más el rodaje del conjunto que dirige el exhispano Iker Romero y acabaron reclamando su dominio del marcador (33-29) después de controlar el juego sobre la pista. El Bietigheim sumó su primera victoria y regresará a la pista para jugar contra el Blendio Sinfín, que debutará hoy en el torneo.