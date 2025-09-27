El Blendio Sinfín pone rumbo a Soria con la intención de estrenar el casillero de victorias

El Blendio Sinfín encara su visita a San Andrés (18.00 horas) con el objetivo de ganar al Soria, colista de la categoría junto ... al Alcobendas después de perder en los dos partidos disputados hasta el momento en Plata.

Los santanderinos llegan a tierras castellanas después de dos empates que los mantiene navegando en la zona media de la clasificación como novenos. A pesar del mal arranque soriano y el optimista de los capitalinos, José Manuel Herrero Lon asegura que es «un rival que en su cancha es dificilísimo». En La Albericia están «mirando las cosas en las que les podemos hacer daño, evitando sus puntos fuertes y mentalizándonos que con intensidad y con la entrega que estamos teniendo en los partidos, seguramente estemos en disposición de conseguir la victoria», enuncia el entrenador del Blendio Sinfín antes de partir hacia Soria.

«Sabemos que han perdido los dos partidos», continúa Herrero Lon, «pero compiten». Además, según enuncia el técnico sinfinista, «sus primeras líneas tienen mucha variedad de lanzamientos, de uno contra uno y dos pivotes con mucho peso e intensidad que nos pueden poner las cosas muy complicadas». Oriol Castellarnau, entrenador de los sorianos y responsable de subir al equipo desde Primera Nacional tras su primera temporada en el club, asegura que sus jugadores «tienen que jugar más sueltos y más cómodos».

El Soria no está resultando en Liga todo lo competitivo que fue en pretemporada y mientras en el bando castellano «cambiaremos cosas hasta que encontremos la tecla», explica su técnico, centrado en «sacar la identidad del equipo», mientras han convocado a su afición para llenar las gradas de cara al partido ante el Blendio Sinfín.