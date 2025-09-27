El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Blendio Sinfín pone rumbo a Soria con la intención de estrenar el casillero de victorias

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El Blendio Sinfín encara su visita a San Andrés (18.00 horas) con el objetivo de ganar al Soria, colista de la categoría junto ... al Alcobendas después de perder en los dos partidos disputados hasta el momento en Plata.

