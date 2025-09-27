El Blendio Sinfín se atraganta con el Soria

Adela Sanz Santander Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:50 | Actualizado 23:20h. Comenta Compartir

El Blendio Sinfín no pudo celebrar su primera victoria después de caer por la mínima (35-34) ante un Soria que ha dejado ya atrás su papel de colista gracias a los dos puntos que han conseguido ante los santanderinos. Los de José Manuel Herrero Lon intentaron tomar las medidas a los castellanos, pero los ajustes deOriol Castellarnau en las filas sorianas hace que ya estén ganando confianza en la categoría.

Los recién ascendidos no dieron muchas opciones de los sinfinistas que a los seis minutos (4-1) obligaron a su técnico a detener el partido con un tiempo muerto para aclarar las ideas y enderezar un partido que se cruzaba bastante antes de lo esperado para los cántabros.

Soria Osa, Vinicius (9), Ezequiel (3), García, Petter (7), Sarasola, Illesca (2), Tobes (5), García, Berrío (2), Urtizberea (2), Ibarra (2), Santano (2), Martínez (2), Sambe y Alonso. 35 - 34 Blendio Doval, Alonso (4), Valverde, Domínguez (2), Pardo (6), Aguilella (6), Blanco, Sanz, Pla (5), Basualdo (1), Saud, Macapá (3), Payá (4), Rama (2) y Arnau (1). Parciales: 2-1, 5-2, 7-5, 11-10, 14-12, 19-15 –descanso– 20-20, 23-23, 25-25, 28-28, 32-31 y 35-34.

Árbitro: Nacho Rubio Díaz y Sergio Fernández-Montes.

El tirón de orejas surtió efecto y el Blendio Sinfín fue recortando distancias, aunque el Soria se las arreglaba para mantener firme el control del juego y, sobre todo, del electrónico en San Andrés. A pesar de los intentos de los santanderinos de alcanzar a los sinfinistas, la bocina que los mandaba a vestuarios los encontró a cuatro goles de distancia (19-15) y con la necesidad de remontar el marcador si querían llevarse los dos puntos de su visita a Castilla.

La vuelta a la pista mostró una cara muy diferente del Blendio Sinfín. Los de Lon tardaron dos minutos en igualar el electrónico al aprovechar muy bien los errores del Soria. Un certero disparo de Ángel Basualdo puso por delante a los santanderinos por primera vez (19-20). A partir de ahí, el empeño y el tesón sinfinista chocó con el muro que había diseñado Castellarnau en las filas locales. Soria había mordido con fuerza al equipo montañés y llevaba la iniciativa aunque tenía problemas para abrir hueco. Ahí residía la esperanza de un Blendio Sinfín que al final cedió por la mínima (35-34) en San Andrés.