Cordiés firma con el Bathco para la próxima temporada

Después de firmar al portero iraní Saeid Barkhordari, el Bathco ha cerrado la incorporación de Frank Cordiés, lateral izquierdo cubano del Bada Huesca, tercer máximo ... goleador de Asobal -54 tantos- y bronce en el podio de asistencias de la liga -28-, de cara a la próxima temporada. No es la primera vez que el nombre del granmense está en la lista de deseos de la entidad torrelaveguenses. Es más, ya el pasado curso se tanteó desde el club la incorporación del jugador ante el posible descenso del club oscende que finalmente salvó la categoría y truncó su desembarco en la capital del Besaya.

El mayor de los Cordiés Castillo, su hermano menor Samuel Alejandro es central también en el Bada Huesca, destaca sobre todo por ser un jugador con gran lanzamiento exterior y capaz de atacar y defender. Si a esas virtudes se suma su capacidad goleadora, Cordiés apunta a ser uno de los pilares del Bathco del próximo curso. Lo cierto es que según cuentan para el aficionado del Bada Huesca hay una acción que es cada vez más reconocible sobre la pista: Frank Cordiés recoge el pase, se eleva con potencia sobre la defensa y envía un latigazo a la red. Gol.

Nacido en Bayamo, capital de la provincia de Granma en el oriente de Cuba, comenzó su andadura en las categorías inferiores del Granma hasta que en 2018 aterrizó en España para jugar en el Ciudad Logroño. Del sur de Europa puso rumbo a Alemania para jugar en el VFL Postdam, y luego hacer el viaje de regreso a la península ibérica y ponerse a las órdenes de José Nolasco en el Bada Huesca en 2022. Ese mismo verano el lateral izquierdo debutó con la selección cubana en el Mundial de Naciones Emergentes en el que consiguieron el segundo puesto. Esta temporada el cubano es uno de los jugadores que más en forma está en una Asobal cada vez más igualada.

La última gran actuación de Cordiés ante el Ademar León hace menos de dos semanas le valió el reconocimiento de MVP de la octava jornada en la élite del balonmano masculino español revalidando así el trofeo que ya consiguió la jornada siete gracias a sus nueve goles al Puente Genil, rival del Bathco el domingo. Además, estuvo nominado al mejor jugador del mes de octubre.