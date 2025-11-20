El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El granmense Frank Enrique Cordiés durante un partido. Bada Huesca
Balonmano

Cordiés firma con el Bathco para la próxima temporada

El lateral izquierdo cubano, tercer máximo artillero de Asobal hasta el momento, cierra su incorporación a la disciplina naranja

Adela Sanz

Adela Sanz

Torrelavega

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Después de firmar al portero iraní Saeid Barkhordari, el Bathco ha cerrado la incorporación de Frank Cordiés, lateral izquierdo cubano del Bada Huesca, tercer máximo ... goleador de Asobal -54 tantos- y bronce en el podio de asistencias de la liga -28-, de cara a la próxima temporada. No es la primera vez que el nombre del granmense está en la lista de deseos de la entidad torrelaveguenses. Es más, ya el pasado curso se tanteó desde el club la incorporación del jugador ante el posible descenso del club oscende que finalmente salvó la categoría y truncó su desembarco en la capital del Besaya.

