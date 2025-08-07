El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Formación. Julián Ruiz –de pie–, en el banquillo junto a sus jugadores durante el Mundial de Egipto FAS
Balonmano

Julián Ruiz, sabiduría cántabra en el balonmano saudí

Balonmano. El entrenador santanderino dirige a los juveniles del país árabe en el Mundial de la categoría que se disputa en Egipto

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

El cargo de seleccionador juvenil de Arabia Saudita tiene ahora mismo a Julián Ruiz (Santander, 1960) inmerso en la vorágine que supone disputar el Mundial ... sub 19 en Egipto con la selección del país árabe sumergida en un cambio de paradigma. El entrenador cántabro tiene muy claro hacia dónde se dirige el balonmano saudita, que «ha estado siempre, digamos, influenciado por las escuelas de balonmano del norte de África, Túnez y Egipto, sobre todo, y, desde un tiempo hasta acá, se pretende girar un poquito, sobre todo, a escuelas europeas, en general, y la española, en particular».

