Los nuevos comienzos son, al menos teóricamente, difíciles por la necesidad de poner fin a lo anterior, pero el Bathco ha roto con todos los ... tópicos durante la primera temporada de Jacobo Cuétara (Ribadesella, 1980). En su curso de debut, el asturiano ha conseguido construir sobre la base del equipo hasta convertir a los naranjas en el nuevo trasatlántico que surca las aguas de la Liga Asobal. Después de cerrar la mejor clasificación liguera de los torrelavegueses desde que están en la élite, Cuétara asegura que el tercer puesto es «un premio a la regularidad» aunque «el mayor mérito son los 41 puntos». Apenas unas horas después de asaltar Huerta del Rey, el entrenador disfruta del día libre antes de volver hoy a los entrenamientos para afrontar el último compromiso que les resta a los de Torrelavega: la Copa del Rey.

-¿Cómo se ponen palabras a lo vivido en Valladolid?

-Todavía estoy haciéndome a la idea. Llevamos tanto tiempo compitiendo en la Liga que no soy del todo consciente de que ha terminado. Fue un día mágico, vivido y muy disfrutado. No me he dejado nada a la hora de celebrarlo. No hay duda que son días importantes en la historia del club. Además, las primeras veces siempre hay que saborearlas. Luego se podrá repetir, pero la primera vez que consigues un objetivo siempre se queda grabado de una forma especial.

-Queda muy lejos aquel agosto cuando pedía paciencia hasta que llegasen los resultados.

-Al final, el propio camino va evolucionando con el relato y siempre hay que tomar cierta perspectiva. Lógicamente damos mucho valor a donde estamos. Hemos aguantado ahí arriba la mayor parte del tiempo y no es algo fácil, teniendo en cuenta la temporada extremadamente larga que hemos jugado. Así que tiene mucho mérito este final de Liga que hicimos ganando cinco de los seis últimos partidos.

-Récord de puntos, mejor clasificación histórica del equipo, plaza directa a Europa ¿Cuál es el mayor mérito del Bathco?

-El mayor mérito son los 41 puntos conseguidos en la Liga después de haber jugando hasta el momento -todavía falta la fase final de Copa- más de 40 partidos entre Supercopa Ibérica, Liga Europea, Copa de España, Copa del Rey y Liga Asobal.

-Entonces, ¿qué supone el tercer puesto?

-Es un premio a la regularidad, pero no solo en la Liga sino en todas las competiciones. En la Copa de España llegamos a la final después de ganar (31-26) a Granollers. En la Supercopa Ibérica no pasamos a la final por los penaltis después de acabar empatados (27-27) con el Sporting de Portugal. Eliminamos al vigente subcampeón de liga -Granollers- en la Copa del Rey. Además de pasar las eliminatorias ante Cisne y Proín Sevilla. Hemos estado presentes en todas la competiciones y con la ambición de hacerlo lo mejor posible en todas ellas.

-¿Cómo ha vivido su primera temporada en Torrelavega?

-Una muy bonita primera vuelta y, luego, una segunda más dura. Sobre todo, por el peso de las expectativas después de terminar subcampeones en diciembre y clasificarnos para la Copa de España. Como entrenador, eres consciente de que tienes una responsabilidad encima y me hubiera dado mucha pena, después de todo este esfuerzo, no conseguir una plaza europea.

-¿Cuál fue el punto diferenciador del Bathco?

-Siempre es importante estar el último tercio de la competición muy bien. Para nosotros, sin duda, una clave es la participación de todo el mundo. El hecho de que todo el mundo se sienta importante en el equipo y esa ayuda que hemos tenido de los jóvenes talentos. Además, entendemos que lo que nosotros hacemos tiene transcendencia para mucha gente. La afición llena el pabellón y luego te da ánimos por la calle. Ese es, sin duda, un empuje muy bueno, el de la ilusión de mucha gente.

-Con la plaza europea en el bolsillo, ¿cuánta presión se evita de cara a la Copa del Rey?

-Si tienes la ilusión de jugar en Europa, el hecho de tenerlo en las manos quita mucha presión. Ahora solo queda volver a activarnos para ser competitivos igual que en las últimas jornadas. No estar presionados tiene que hacer que juguemos más sueltos.