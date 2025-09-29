El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier García Cuesta da instrucciones desde el banquillo de La Albericia en 1993. En primer término, Talant Dujshebaev. Celedonio
Balonmano

Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta

Técnico tekista entre 1987 y 1989 y después en 1993, fue uno de los protagonistas del histórico equipo de balonmano que lo ganó todo

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:48

«¡Dime que me has perdonado, Javier!». Con esas palabras saludaba hace tres años Talant Dujshebaev a Javier García Cuesta en el homenaje que recibió ... el Teka de 1994 en el Palacio de Festivales. Era un saludo, afectivo, cariñoso y electrónico, porque, quien fue mejor jugador del mundo se conectaba desde Alemania para saludar a su viejo entrenador, que aquella temporada terminó destituido y a quien el tiempo reconoció, como aquella Sala Argenta que le recibió en pie junto a su relevo, Julián Ruiz, sus méritos. «No te preocupes, Talant, estás perdonado, pero no se te ocurra hacerlo otra vez», respondió provocando las risas del público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere el portero del Colindres ingresado tras sufrir un golpe en un partido
  2. 2

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  3. 3

    El Gimnástica-Selaya se suspende después de que un jugador reciba un fuerte golpe
  4. 4 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  6. 6

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  10. 10

    Cohorte, un éxito de 50.000 cántabros que ha generado una base de datos «única en España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta

Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta