Marcio Silva busca el disparo mientras le agarra un jugador del Elverum. Javier Rosendo
Balonmano

Precipitado final europeo del Bathco

Los naranjas caen eliminados en la ronda previa de la Liga Europea y no jugarán la fase de grupos tras encajar dos derrotas ante el Elverum

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:10

Los diez goles de diferencia a favor del Elverum del partido de ida (38-28) pesaron como una losa al Bathco que, a pesar de ... sus intenciones y de la evidente mejora de juego, se despide de la Liga Europea en la fase previa después de otra derrota –esta vez por la mínima– ante los noruegos (28-29) en la vuelta de la ronda previa del torneo que los deja fuera de la fase de grupos.

