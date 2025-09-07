Precipitado final europeo del Bathco
Los naranjas caen eliminados en la ronda previa de la Liga Europea y no jugarán la fase de grupos tras encajar dos derrotas ante el Elverum
Santander
Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:10
Los diez goles de diferencia a favor del Elverum del partido de ida (38-28) pesaron como una losa al Bathco que, a pesar de ... sus intenciones y de la evidente mejora de juego, se despide de la Liga Europea en la fase previa después de otra derrota –esta vez por la mínima– ante los noruegos (28-29) en la vuelta de la ronda previa del torneo que los deja fuera de la fase de grupos.
Los goles de Andrés Moyano y Jakup Prokop rompieron el empate a cero inicial e insuflaron la esperanza necesaria a los aficionados que ocuparon las gradas del Vicente Trueba dispuestos a transmitir a base gritos y cánticos todo el apoyo posible a los naranjas en el partido decisivo para su continuidad en Europa. Los de Torrelavega habían salido dispuestos a resarcirse del duro varapalo de la ida y no dudaron en emplearse a fondo. Efectivos en ataque y muy serios en defensa (7-5) el Bathco imponía su ley ante un equipo noruego que se derretía con el paso de las jugadas ante el calor de los naranjas e impresionaba mucho menos que en el encuentro de hace una semana disputado en territorio escandinavo.
La leve superioridad en el marcador (9-7) se estabilizó traspasado el ecuador de la primer media hora de juego. La diferencia de goles a lremontar era muy elevada, pero Jacobo Cuétara llevaba días avisando de la intención de brindar una victoria a los suyos, aunque resultase insuficiente para dejar en el camino a los escandinavos y acceder a la fase de grupos para vivir de lleno, por segundo año consecutivo, la experiencia europea. El Bathco mantuvo su ventaja hasta el descanso (13-12) y enfiló rumbo a los vestuarios dispuesto a recuperar fuerzas.
Ventajas mínimas
El inicio del segundo tiempo resultó un calco de la primera. Prokop, Moyano e Isi Martínez levantaron de sus asientos al respetable, aunque el Elverum estaba más despierto (15-15) y no dio opción a los de Jacobo Cuétara a retomar ese ventaja que habían perdido en los primeros compases tras la reanudación del juego.
A base de empeño, el Bathco volví por la senda acertada y recuperó esa diferencia mínima (20-18), pero suficiente para que el paseo europeo de este curso fuese mucho menos amargo tras la temprana eliminación de los torrelaveguenses. La ventaja naranja se fue ampliando y llegó a disfrutar de cuatro dianas a favor que, no permitían soñar con la remontada, pero si celebrar el regreso de la competición oficial al Trueba. A pesar de esos momentos de buen juego, el Elverum siguió recortando distancias hasta que subió la igualada al marcador (24-24).
Los diez últimos minutos de los torrelaveguenses en Europa tuvieron un objetivo muy claro: desnivelar el electrónico a su favor. Los de Jacobo Cuétara no lo consiguieron y vieron como la victoria se iba al bando noruego gracias a un gol de Mario Matic a falta de nueve segundo para la bocina final (28-29). El Bathco despide con esta doble derrota su participación europea este curso y se centrará en las competiciones domésticas para volver la próxima temporada.
