Próximo objetivo: la Copa de España

Después de ganar a Bidasoa (32-31) y dejar atrás la mitad de la primera vuelta, el Bathco pone rumbo a su primer objetivo de ... la temporada después de quedar apeados de la Liga Europea. Los naranjas tienen en la lista de tareas su clasificación para la Copa de España, ese torneo que disputan los tres o cuatro mejores equipos de la primera vuelta de Asobal, dependiendo quien sea el organizador de la cita. De momento, sin que se haya oficializado la sede, el equipo de Jacobo Cuétara, vigente subcampeón de la cita, aspira a cimentar su presencia por segundo año consecutivo en un curso lleno de aspirantes a esa final a cuatro en el que lo único seguro es que estará el Barça.

El calendario que aguarda a los de Torrelavega contiene a un rival directo, Ademar; al recién ascendido Caserío Ciudad Real que dirige el cántabro Santi Urdiales y a tres notables representantes de la clase media de Asobal: Puente Genil, Nava y Huesca. De los cinco, tres son a domicilio. Ese dato es tranquilizador. En el papel de visitante reside uno de los principales puntos fuertes del Bathco. Los naranjas han desplegado siempre su mejor versión lejos del Vicente Trueba y prueba de ello es que si se cuentan solo sus duelos a domicilio -salvo la derrota en Granollers (32-31)-, los del Besaya son el tercer mejor equipo de la élite, por detrás del Barça y los propios vallesanos, gracias a sus tres victorias -Cuenca, Alicante y Aranda- en los cuatro partidos disputados.

En el Trueba, la historia es otra. Por el feudo naranja tienen que pasar Puente Genil y Nava. Nada hace suponer que el Bathco no resuelva a su favor los encuentros ante equipos, sobre todo los segovianos, con cierta tendencia a la irregularidad. Los naranjas necesitan, eso sí, la confianza y seguridad en su juego que desarrollaron ante los de Irún, ya que como locales son los séptimos en puntos conseguidos en casa. Dos victorias -Bidasoa y Logroño-, un empate -Valladolid- y la derrota ante Cangas es el bagaje de la escuadra de Jacobo Cuétara, que sigue en busca de esa estabilidad entre los dos perfiles que definen la trayectoria del Bathco en los ocho primeros partidos de la competición regular. De momento, los de Torrelavega caminan cuartos -11 puntos- a uno solo de diferencia con Logroño y Granollers, que le preceden -12-, aunque Bidasoa -11- ya aparece en el retrovisor.