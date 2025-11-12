El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Javi Muñoz, del Bathco, dispara a puerta ante Villa de Aranda. LOF
Balonmano

Próximo objetivo: la Copa de España

El Bathco aspira a cimentar su clasificación para el torneo, que reúne a los mejores de la primera vuelta, en las próximas cinco jornadas de Asobal

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Después de ganar a Bidasoa (32-31) y dejar atrás la mitad de la primera vuelta, el Bathco pone rumbo a su primer objetivo de ... la temporada después de quedar apeados de la Liga Europea. Los naranjas tienen en la lista de tareas su clasificación para la Copa de España, ese torneo que disputan los tres o cuatro mejores equipos de la primera vuelta de Asobal, dependiendo quien sea el organizador de la cita. De momento, sin que se haya oficializado la sede, el equipo de Jacobo Cuétara, vigente subcampeón de la cita, aspira a cimentar su presencia por segundo año consecutivo en un curso lleno de aspirantes a esa final a cuatro en el que lo único seguro es que estará el Barça.

