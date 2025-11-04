El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Saeid Barkhordari, primer fichaje del Bathco

El portero iraní del Ademar recalará en el Trueba para la próxima temporada

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:15

Comenta

El Bathco está inmerso en la confección de la plantilla para la próxima temporada que se augura con bastantes caras nuevas. De momento, la primera ... novedad será en la portería. Saeid Barkhordari jugará con los naranjas de cara a la próxima temporada y pondrá fin a la dupla que hasta ahora forman Carlos Calle y Leo Tecariol tras las mas que posible salida del meta brasileño.

