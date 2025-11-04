Saeid Barkhordari, primer fichaje del Bathco
El portero iraní del Ademar recalará en el Trueba para la próxima temporada
Santander
Martes, 4 de noviembre 2025, 15:15
El Bathco está inmerso en la confección de la plantilla para la próxima temporada que se augura con bastantes caras nuevas. De momento, la primera ... novedad será en la portería. Saeid Barkhordari jugará con los naranjas de cara a la próxima temporada y pondrá fin a la dupla que hasta ahora forman Carlos Calle y Leo Tecariol tras las mas que posible salida del meta brasileño.
El internacional iraní finaliza contrato con Ademar este curso y no ha recibido, al menos hasta el momento, ninguna oferta de renovación del club leones.
