Macapá, lateral izquierdo del Blendio Sinfín, prepara el disparo ante Arca y Quintero, del Málaga. Trapero
Balonmano

El Sinfín se abona al empate

Los de Lon arañan un punto ante Málaga, a pesar de controlar gran parte de un partido en el que se homenajeó al nuevo técnico local

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

El Blendio Sinfín enlaza su segundo empate consecutivo (26-26) ante el Trops Málaga en un partido que comenzó con el homenaje a José Manuel ... Herrero Lon, el nuevo entrenador de los santanderinos, que no había recibido la ovación de La Albericia por una carrera deportiva que ha llegado a su fin con el salto a los banquillos.

