El Sinfín se abona al empate

El Blendio Sinfín enlaza su segundo empate consecutivo (26-26) ante el Trops Málaga en un partido que comenzó con el homenaje a José Manuel ... Herrero Lon, el nuevo entrenador de los santanderinos, que no había recibido la ovación de La Albericia por una carrera deportiva que ha llegado a su fin con el salto a los banquillos.

De momento, en la 'Era Lon' no se conoce la derrota. Es cierto que tampoco la victoria, pero todo hace presagiar que no tardará en llegar. El duelo entre santanderinos y andaluces arrancó con el gol del cántabro Jacob Díaz, que regresaba a la que fue su casa, para romper el empate a cero inicial. El Blendio Sinfín reaccionó rápidamente y, aunque Trops Málaga mantuvo la presión, los santanderinos se despegaron en el marcador con el talento goleador de Gus Alonso, Marcos Aguilella y Macapá, máximo anotador sinfinista en la vuelta a La Albericia.

Blendio Sinfín Víctor Doval, Pol Sanz, Pol Quiroga, Gustavo Alonso (4), Javi Valverde, Marcos Domínguez (1), Aarón Pardo (1), Marcos Aguilella (5), Mikel Blanco, Luis Pla (2), Ángel Basualdo, Fede Saud (2), Macapá (9), Pablo Rama (1) Jaime Arnau y Matías Payá (1). 26 - 26 Trops Málaga Jorge Villamarín, Pol Amores (1), Jesús Arca (1), Jacob Díaz (4), Caue Silva (3), Adrián Portela (2), Javier Camas (2), Fran García (6), Víctor Banderas (2), Isaac García, Jaime Baena, Pablo Quintero, Roberto Muñoz (2), Álvaro Sánchez (2) y David Agudo (1). Parciales: 2-2, 5-5, 8-7, 9-7, 12-8, 14-11 –descanso– 15-13, 17-15, 18-18, 21-20, 21-23 y 26-26.

Los de negro llegaron al descanso con una ventaja parcial (14-11) que daba cierta tranquilidad a la hora de encarar la segunda mitad del partido. La intensidad fue la nota dominante tras el regreso a la pista. Ambos equipos cometieron errores que llevaron a pérdidas importantes; sin embargo, las jugadas fueron muy equilibradas y, aunque Blendio Sinfin recortaba distancias gracias a Macapá, no acababan de controlar ni el juego ni el electrónico ante los malagueños.

Con unos últimos diez minutos electrizantes, santanderinos y andaluces aprovecharon al máximo sus oportunidades desde los siete metros y algunos robos claves generaron cambios en el ritmo del juego, que desembocaron en un final no apto para cardiacos cuando Luis Pla igualó las acciones para cerrar finalmente en un empate dramático 26-26 que reflejaba así el esfuerzo de Blendio Sinfín y Trops Málaga por conseguir puntos esenciales para la clasificación general.