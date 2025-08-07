El Torneo Cantabria Infinita se reinventa en su cuarta edición

Un paseo por El Sardinero con chapuzón incluido, un helado bien fresquito después de una ración de rabas y el Torneo Internacional Cantabria Infinita - Trofeo ... Ciudad de Santander son auténticos clásicos del verano en la capital cántabra. La cita estival que organiza la Federación Cántabra en el Palacio de los Deportes santanderino regresa con el formato renovado y un cartel lleno de interés para los amantes del balonmano, que están contando ya las semanas para el regreso de la competición oficial con los primeros compases de septiembre.

Para la cuarta edición se ha optado por una transformación completa, en la que solo se mantienen las cuatro jornadas y la presencia de los dos máximos representantes cántabros, el Bathco de Asobal y el Blendio Sinfín de Plata. Desaparecido el cuadro femenino de la programación, las cuatro jornadas pasan a ser consecutivas -del 21 al 24 de agosto- y se ha elegido un formato de grupos para dividir a los seis participantes. A santanderinos y naranjas se unirán en esta ocasión los alemanes del BBM Bietigheim, que repiten participación en la cita santanderina, igual que el Recoletas Valladolid, mientras que debutarán en esta edición el Bada Huesca y el Pallamano Conversano, vigente campeón de la Serie A Gold, la élite de la competición italiana.

La nueva configuración, que evita un derbi cántabro en la fase de grupos, ha colocado por un lado a Bathco, Bada Huesca y Pallamano Conversano. Por otro, en el Grupo B, a Blendio Sinfín, Recoletas Valladolid y BBM Bietigheim, que dirige el exhispano Íker Romero. Los enfrentamientos directos en formato de liga durante las tres primeras jornadas del torneo darán lugar a una clasificación que eclosionará en la última jornada, marcada por los duelos directos, al enfrentarse los terceros del Grupo A y B, entre ellos, y los segundos, respectivamente, hasta que los líderes midan sus fuerzas en la final por el título y tomen el relevo del Kielce como campeones del trofeo.

Actividades paralelas

A falta de que se pongan a la venta los abonos y se conozcan más detalles de un torneo que es un imprescindible en el calendario del balonmano cántabro, ya están confirmados los horarios y enfrentamientos de las tres primeras jornadas.

Además del torneo en sí, entre las actividades adyacentes están programadas unas jornadas de tecnificación organizadas por la Federación Español en el Pabellón Ángel Fernández de Astillero -21 y 22 de agosto -con Raúl Entrerríos, exjugador internacional y actual técnico del ente federativo nacional, y Rodrigo Reñones, técnico del combinado nacional juvenil y director técnico de la Cántabra. Completarán el plantel técnico Jorge Martínez, exjugador y también técnico de la Española, que será el encargado de la preparación de porteros y los entrenadores cántabros María Lanza y Rubén Carvajal.