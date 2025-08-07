El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Prokop, durante un partido de la pasada temporada. Juanjo Santamaría

El Torneo Cantabria Infinita se reinventa en su cuarta edición

La cita estival amplía su calendario a cuatro días de competición y un formato de grupos en los que están los cántabros Blendio Sinfín y Bathco

Adela Sanz

Adela Sanz

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

Un paseo por El Sardinero con chapuzón incluido, un helado bien fresquito después de una ración de rabas y el Torneo Internacional Cantabria Infinita - Trofeo ... Ciudad de Santander son auténticos clásicos del verano en la capital cántabra. La cita estival que organiza la Federación Cántabra en el Palacio de los Deportes santanderino regresa con el formato renovado y un cartel lleno de interés para los amantes del balonmano, que están contando ya las semanas para el regreso de la competición oficial con los primeros compases de septiembre.

